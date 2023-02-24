Український шеф-кухар колумбійського походження поділився рецептом вафельних трубочок, для яких вам не знадобиться вафельниця.

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Шеф-кухар готує десерт на сковорідці, якщо у вас газова плита – електроенергія не знадобиться. Відмінною начинкою для трубочок є згущене молоко (іриска).

Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5 – 6 штук

Інгредієнти:

– 100 грамів молока;

– 100 грамів вершкового масла;

– 3 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 200 грамів борошна;

– сіль.

Для начинки:

– 400 грамів вареного згущеного молока;

– 30 грамів горіхів.

Приготування:

Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор.

Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло.

Замішуємо тісто вінчиком.

Обсмажуємо тісто з обох боків до готовності, скручуємо у трубочки та залишаємо охолоджуватися.

Для начинки подрібнюємо горіхи у середню крихту.

Начиняємо трубочки та обвалюємо у горіховій крихті.

Смачного!