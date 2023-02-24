Український шеф-кухар колумбійського походження поділився рецептом вафельних трубочок, для яких вам не знадобиться вафельниця.

Читайте також 15 хвилин і готово: три рецепти ситних сніданків на будь-який смак

Шеф-кухар готує десерт на сковорідці, якщо у вас газова плита – електроенергія не знадобиться. Відмінною начинкою для трубочок є згущене молоко (іриска).

Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 5 – 6 штук

Приготування:

  • Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор.
  • Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло.
  • Замішуємо тісто вінчиком.
  • Обсмажуємо тісто з обох боків до готовності, скручуємо у трубочки та залишаємо охолоджуватися.
  • Для начинки подрібнюємо горіхи у середню крихту.
  • Начиняємо трубочки та обвалюємо у горіховій крихті.

Смачного!