Український шеф-кухар колумбійського походження поділився рецептом вафельних трубочок, для яких вам не знадобиться вафельниця.
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Шеф-кухар готує десерт на сковорідці, якщо у вас газова плита – електроенергія не знадобиться. Відмінною начинкою для трубочок є згущене молоко (іриска).
Рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5 – 6 штук
Приготування:
- Змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, цукор та ванільний цукор.
- Додаємо яйця, молоко та розтоплене вершкове масло.
- Замішуємо тісто вінчиком.
- Обсмажуємо тісто з обох боків до готовності, скручуємо у трубочки та залишаємо охолоджуватися.
- Для начинки подрібнюємо горіхи у середню крихту.
- Начиняємо трубочки та обвалюємо у горіховій крихті.
Смачного!