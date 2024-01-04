Проще не бывает: приготовьте быстрый вафельный торт, как в детстве

4 января 2024, 16:15
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Источник:

УНИАН

Вафельный торт любят многие украинцы. Ведь этот простой десерт им понравился еще в детстве.

Готовить андруты невероятно легко. Кроме этого, для них нужны очень простые ингредиенты.

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Рецепт вафельного торта

  • Время: 20 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов вафельных коржей;
– 600 граммов сгущенки;
– 270 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
  2. Перемешайте сгущенку с маслом до однородности.
  3. Большое плоское блюдо смажьте немного кремом и положите первый корж. Так он не будет скользить по тарелке.
  4. Составьте торт, смазывая кремом каждый слой.
  5. По желанию намажьте сгущенкой верх торта и украсьте свежими ягодами или орехами. Поставьте готовый вафельный торт на ночь в холодильник.
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Автор: Ольга Котів