Готувати андрути неймовірно легко. Окрім цього, для них потрібні ну дуже прості інгредієнти.

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Рецепт вафельного торта

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
  2. Перемішайте згущене молоко з маслом до однорідності.
  3. Велике пласке блюдо трохи змастіть кремом і покладіть перший корж. Так він не ковзатиме по тарілці.
  4. Складіть торт, змащуючи кремом кожен шар.
  5. За бажанням намастіть згущеним молоком верх торта і прикрасьте свіжими ягодами або горіхами. Поставте готовий вафельний торт на ніч в холодильник.