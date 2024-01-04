Готувати андрути неймовірно легко. Окрім цього, для них потрібні ну дуже прості інгредієнти.

Спробуйте також Це буде найкращий Наполеон у вашому житті: класичний рецепт культового торта до свята

Рецепт вафельного торта

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 100 грамів вафельних коржів;

– 600 грамів згущеного молока;

– 270 грамів вершкового масла.

Приготування:

Масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури. Перемішайте згущене молоко з маслом до однорідності. Велике пласке блюдо трохи змастіть кремом і покладіть перший корж. Так він не ковзатиме по тарілці. Складіть торт, змащуючи кремом кожен шар. За бажанням намастіть згущеним молоком верх торта і прикрасьте свіжими ягодами або горіхами. Поставте готовий вафельний торт на ніч в холодильник.

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашній зефір. Він вийде значно смачнішим, ніж магазинний.