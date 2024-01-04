Готовить андруты невероятно легко. Кроме этого, для них нужны очень простые ингредиенты.

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Рецепт вафельного торта

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов вафельных коржей;

– 600 граммов сгущенки;

– 270 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Перемешайте сгущенку с маслом до однородности. Большое плоское блюдо смажьте немного кремом и положите первый корж. Так он не будет скользить по тарелке. Составьте торт, смазывая кремом каждый слой. По желанию намажьте сгущенкой верх торта и украсьте свежими ягодами или орехами. Поставьте готовый вафельный торт на ночь в холодильник.

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