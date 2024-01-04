Готовить андруты невероятно легко. Кроме этого, для них нужны очень простые ингредиенты.
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Рецепт вафельного торта
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Масло предварительно достаньте из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры.
- Перемешайте сгущенку с маслом до однородности.
- Большое плоское блюдо смажьте немного кремом и положите первый корж. Так он не будет скользить по тарелке.
- Составьте торт, смазывая кремом каждый слой.
- По желанию намажьте сгущенкой верх торта и украсьте свежими ягодами или орехами. Поставьте готовый вафельный торт на ночь в холодильник.