В этом рецепте используется пюре смородины. Однако вы можете взять и другие фрукты по своему вкусу.
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Зефир из смородины – простой рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- К фруктовому пюре добавьте 140 граммов сахара, воду, агар-агар и перемешайте. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения помешивая. Затем немного убавьте огонь и проварите еще 4 – 5 минут, продолжая помешивать.
- Как только сироп закипит, к яичному белку добавьте лимонную кислоту и начните взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпьте 35 граммов сахара и взбивайте практически до пиков.
- Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте горячий сироп. Если есть термометр, то проверьте температуру – она должна составлять 104 – 106 градусов.
- После того как вы влили весь сироп, взбейте на максимальной мощности миксера несколько минут до легкого загустения. Быстро переведите массу в кондитерский мешок с насадкой и отсадите половинки зефира на пергамент.
- Оставьте при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. После застывания соедините 2 половинки зефира и обсыпьте их смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Храните в закрытом контейнере до 2 недель.