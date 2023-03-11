Сделать ванильный сахар в домашних условиях очень просто, для этого не требуется сложных манипуляций и специальных ингредиентов. Он обладает особым ароматом и точно порадует вас во многих блюдах.

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Домашний ванильный сахар: рецепт

Время: 5 минут

Порций: 270 грамм

Популярный ингредиент своими руками / Фото aniagotuje

Ингредиенты: – 250 грамм сахара;

– 3 палочки ванили.

Приготовление:

На ванили делаем надрез и удаляем семена.

В сухую банку насыпаем сахар. Кладем в нее также семена ванили и хорошо перемешиваем.

Стручки ванилки нарезаем на более мелкие кусочки и тоже кладем в банку.

Ставим банку в кухонный шкафчик на 3 дня, время от времени перемешивая.

Важно: сахар на первое время может потерять сыпучесть, ведь впитает влагу из ванили. Также сахар приобретет несколько сероватый оттенок. Переживать не стоит, это вполне нормальный процесс.