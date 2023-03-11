Зробити ванільний цукор у домашніх умовах дуже просто, для цього не потрібно складних маніпуляцій та особливих інгредієнтів. Він має особливий аромат та точно потішить вас у багатьох стравах.

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Домашній ванільний цукор: рецепт

Час: 5 хвилин

Порцій: 270 грамів

Популярний інгредієнт своїми руками / Фото aniagotuje

Інгредієнти: – 250 грамів цукру;

– 3 палички ванілі.

Приготування:

На ванілі робимо надріз та видаляємо насіння.

У суху банку насипаємо цукор. Кладемо в неї також насіння ванілі та добре перемішуємо.

Стручки ванілі нарізаємо на дрібніші шматочки та теж кладемо у банку.

Ставимо банку у кухонну шафку на 3 дні, час від часу перемішуючи.

Важливо: цукор на перший час може втратити сипучість, адже вбере вологу з ванілі. Також цукор набуде дещо сіруватого відтінку. Переживати не варто, адже це цілком нормальний процес.