Особенные акценты своими руками: как сделать домашний ванильный сахар
Источник:aniagotuje
Ванильный сахар – это особое приложение, без которого трудно представить выпечку и некоторые из любимых напитков. Покупать такой сахар далеко не единственная опция, ведь его легко можно сделать своими руками.
Сделать ванильный сахар в домашних условиях очень просто, для этого не требуется сложных манипуляций и специальных ингредиентов. Он обладает особым ароматом и точно порадует вас во многих блюдах.
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Домашний ванильный сахар: рецепт
Время: 5 минут
Порций: 270 грамм
Популярный ингредиент своими руками / Фото aniagotujeИнгредиенты:
– 250 грамм сахара;
– 3 палочки ванили.
Приготовление:
- На ванили делаем надрез и удаляем семена.
- В сухую банку насыпаем сахар. Кладем в нее также семена ванили и хорошо перемешиваем.
- Стручки ванилки нарезаем на более мелкие кусочки и тоже кладем в банку.
- Ставим банку в кухонный шкафчик на 3 дня, время от времени перемешивая.
Важно: сахар на первое время может потерять сыпучесть, ведь впитает влагу из ванили. Также сахар приобретет несколько сероватый оттенок. Переживать не стоит, это вполне нормальный процесс.