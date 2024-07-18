Подготовка и варка кукурузы могут показаться простыми, но есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать блюдо идеальным, сообщает Вкусно 24. Если вы хотите удивить своих близких вкусной и сочной кукурузой, следуйте нашим советам и рецепту.
К теме Сколько варить кукурузу, чтобы она стала мягкой: точный отсчет времени
Как вкусно приготовить кукурузу
Выбирайте молодые початки с нежными зернами. Перед варкой тщательно почистите кукурузу от листьев и волокон. Варите кукурузу на среднем или медленном огне. Сильный огонь может сделать зерна жесткими.
Рецепт вареной кукурузы на молоке
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Почистите кукурузу от листьев и волокон.
- Замочите початки в холодной воде на 20 – 30 минут.
- В большой кастрюле доведите до кипения 1 литр воды и 500 миллилитров молока.
- Добавьте 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли.
- Опустите кукурузу в кипящую смесь и варите на среднем огне примерно 20 – 25 минут, пока зерна не станут мягкими.
- Выньте кукурузу из кастрюли и дайте ей немного остыть перед подачей.