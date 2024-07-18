Підготовка та варіння кукурудзи можуть здатися простими, але є кілька лайфхаків, які допоможуть зробити страву ідеальною, повідомляє Смачно 24. Якщо ви хочете здивувати своїх близьких смачною і соковитою кукурудзою, дотримуйтесь наших порад та рецепту.

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Як смачно приготувати кукурудзу

Обирайте молоді качани з ніжними зернами. Перед варінням ретельно почистіть кукурудзу від листя і волокон. Варіть кукурудзу на середньому або повільному вогні. Сильний вогонь може зробити зерна жорсткими.

Рецепт вареної кукурудзи на молоці

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 качани кукурудзи;

– 1 літр води;

– 500 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Почистіть кукурудзу від листя і волокон. Замочіть качани в холодній воді на 20 – 30 хвилин. У великій каструлі доведіть до кипіння 1 літр води та 500 мілілітрів молока. Додайте 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Опустіть кукурудзу в киплячу суміш і варіть на середньому вогні приблизно 20 – 25 хвилин, доки зерна не стануть м'якими. Вийміть кукурудзу з каструлі та дайте їй трохи охолонути перед подачею.

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