Все тонкости вкусного блюда: как варить кукурузу: как варить кукурузу

Это вкусное злаковое растение точно является всеобщей любимицей. Все думают, что его так просто готовить, однако здесь много хитростей и секретов.

Подготовка и варка кукурузы могут показаться простыми, но есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать блюдо идеальным, сообщает Вкусно 24. Если вы хотите удивить своих близких вкусной и сочной кукурузой, следуйте нашим советам и рецепту.

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Как вкусно приготовить кукурузу

Выбирайте молодые початки с нежными зернами. Перед варкой тщательно почистите кукурузу от листьев и волокон. Варите кукурузу на среднем или медленном огне. Сильный огонь может сделать зерна жесткими.

Рецепт вареной кукурузы на молоке

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

– 4 початка кукурузы;– 1 литр воды;– 500 миллилитров молока;– 1 столовая ложка сахара;– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Почистите кукурузу от листьев и волокон. Замочите початки в холодной воде на 20 – 30 минут. В большой кастрюле доведите до кипения 1 литр воды и 500 миллилитров молока. Добавьте 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Опустите кукурузу в кипящую смесь и варите на среднем огне примерно 20 – 25 минут, пока зерна не станут мягкими. Выньте кукурузу из кастрюли и дайте ей немного остыть перед подачей.

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