Что приготовить из черники на зиму: рецепт аппетитного варенья
26 июня 2024, 23:56Читати новину українською
Источник:Moje gotowanie
Черника – это именно та ягода, которую стоит ждать круглый год. Домашнее варенье из нее станет прекрасным дополнением к хлебу или десертам.
Варенье из черники – это способ как можно дольше наслаждаться вкусом этих уникальных лесных плодов. Приготовить его очень просто и оно хорошо подходит как дополнение к блинам, десертам, пирожным и бутербродам.
Интересно Эти ошибки могут стать крахом для вашего варенья: чего нельзя делать
Варенье из черники
- Время: 60 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм черники;
– 400 грамм сахара.
Приготовление:
- Ягоды почистите от листьев и черешков, затем промойте и тщательно обсушите.
- Поместите их в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром.
- Выставьте кастрюлю с черникой на плиту.
- Нагревайте ее сначала на сильном огне и доведите до кипения, затем на меньшем, около 30 минут. Время от времени помешивайте фруктовую массу, чтобы она не прилипла ко дну.
- Разложите варенье в вымытые и стерилизованные банки.
- Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажной тканью и поставьте туда закрытые крышками банки.
- Залейте горячей водой. Она не должна доходить до крышек. Доведите до кипения и варите примерно 15 – 20 минут.
- По истечении этого времени выньте банки из воды и поставьте их вверх дном.
- Пастеризацию можно проводить и в сухом виде, то есть в разогретой до 120 градусов духовке 20 минут.
- Готовое варенье из черники должно оставаться перевернутым до полного остывания.