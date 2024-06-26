Варення з чорниці – це спосіб якомога довше насолоджуватися смаком цих унікальних лісових плодів. Приготувати його дуже просто і воно добре підходить як доповнення до млинців, десертів, тістечок і бутербродів.

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Варення з чорниці

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм чорниці;

– 400 грамів цукру.

Приготування:

Ягоди почистіть від листя і черешків, потім промийте і ретельно обсушіть. Помістіть їх в каструлю з товстим дном і засипте цукром. Виставте каструлю з чорницею на плиту. Нагрівайте її спочатку на сильному вогні та доведіть до кипіння, потім на меншому, близько 30 хвилин. Час від часу помішуйте фруктову масу, щоб вона не прилипла до дна. Розкладіть варення в вимиті та стерилізовані банки. Вистеліть дно великої каструлі бавовну тканину і поставте туди закриті кришками банки. Залийте гарячою водою. Вона не повинна доходити до кришок. Доведіть до кипіння і варіть приблизно 15 – 20 хвилин. Після закінчення цього часу вийміть банки з води та поставте їх догори дном. Пастеризацію можна проводити та в сухому вигляді, тобто в розігрітій до 120 градусів духовці 20 хвилин. Готове варення з чорниці повинне залишатися перевернутим до повного охолодження.

Візьміть на замітку: місячний календар консервації.