Варенье из черники – это способ как можно дольше наслаждаться вкусом этих уникальных лесных плодов. Приготовить его очень просто и оно хорошо подходит как дополнение к блинам, десертам, пирожным и бутербродам.

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Варенье из черники

Время: 60 минут

60 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм черники;

– 400 грамм сахара.

Приготовление:

Ягоды почистите от листьев и черешков, затем промойте и тщательно обсушите. Поместите их в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром. Выставьте кастрюлю с черникой на плиту. Нагревайте ее сначала на сильном огне и доведите до кипения, затем на меньшем, около 30 минут. Время от времени помешивайте фруктовую массу, чтобы она не прилипла ко дну. Разложите варенье в вымытые и стерилизованные банки. Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажной тканью и поставьте туда закрытые крышками банки. Залейте горячей водой. Она не должна доходить до крышек. Доведите до кипения и варите примерно 15 – 20 минут. По истечении этого времени выньте банки из воды и поставьте их вверх дном. Пастеризацию можно проводить и в сухом виде, то есть в разогретой до 120 градусов духовке 20 минут. Готовое варенье из черники должно оставаться перевернутым до полного остывания.

Возьмите на заметку: календарь консервации.