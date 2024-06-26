Варенье из черники – это способ как можно дольше наслаждаться вкусом этих уникальных лесных плодов. Приготовить его очень просто и оно хорошо подходит как дополнение к блинам, десертам, пирожным и бутербродам.

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Варенье из черники

  • Время: 60 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Ягоды почистите от листьев и черешков, затем промойте и тщательно обсушите.
  2. Поместите их в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром.
  3. Выставьте кастрюлю с черникой на плиту.
  4. Нагревайте ее сначала на сильном огне и доведите до кипения, затем на меньшем, около 30 минут. Время от времени помешивайте фруктовую массу, чтобы она не прилипла ко дну.
  5. Разложите варенье в вымытые и стерилизованные банки.
  6. Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажной тканью и поставьте туда закрытые крышками банки.
  7. Залейте горячей водой. Она не должна доходить до крышек. Доведите до кипения и варите примерно 15 – 20 минут.
  8. По истечении этого времени выньте банки из воды и поставьте их вверх дном.
  9. Пастеризацию можно проводить и в сухом виде, то есть в разогретой до 120 градусов духовке 20 минут.
  10. Готовое варенье из черники должно оставаться перевернутым до полного остывания.