По вкусу, как ананасы: простой рецепт варенья из кабачков

12 июля 2024, 15:59
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Источник:

"Окна"

Если вы никогда не готовили варенье из кабачков, обязательно попробуйте. Оно будет по вкусу, как ананасовое.

Лучше брать молодые кабачки. Если они уже старые, надо удалить кожуру и серединку.

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Варенье из кабачков

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм молодых кабачков;
– 600 граммов сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 1 коробочка кардамона;
– 1 лимон;
– 1 апельсин.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте кабачки и уберите хвостики. Нарежьте небольшими кубиками.
  2. Помойте апельсин и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выжмите из него сок.
  3. Выложите порезанные кабачки в миску и влейте туда 100 миллилитров воды. Добавьте сахар, 1 коробочку кардамона, цедру и сок апельсина. Вскипятите и варите на слабом огне около 45 минут. Не мешайте варенье, а лишь время от времени немного встряхивайте сироп.
  4. Простерилизуйте банки в духовке или на пару. Минуту подержите в кипящей воде крышки для банок.
  5. Добавьте в миску с кабачками сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Вылейте готовое варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.

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Автор: Ольга Котів