По вкусу, как ананасы: простой рецепт варенья из кабачков

Если вы никогда не готовили варенье из кабачков, обязательно попробуйте. Оно будет по вкусу, как ананасовое.

Лучше брать молодые кабачки. Если они уже старые, надо удалить кожуру и серединку.

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Варенье из кабачков

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 8

– 1 килограмм молодых кабачков;– 600 граммов сахара;– 100 миллилитров воды;– 1 коробочка кардамона;– 1 лимон;– 1 апельсин.

Приготовление:

Тщательно вымойте кабачки и уберите хвостики. Нарежьте небольшими кубиками. Помойте апельсин и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выжмите из него сок. Выложите порезанные кабачки в миску и влейте туда 100 миллилитров воды. Добавьте сахар, 1 коробочку кардамона, цедру и сок апельсина. Вскипятите и варите на слабом огне около 45 минут. Не мешайте варенье, а лишь время от времени немного встряхивайте сироп. Простерилизуйте банки в духовке или на пару. Минуту подержите в кипящей воде крышки для банок. Добавьте в миску с кабачками сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Вылейте готовое варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.