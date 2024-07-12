Лучше брать молодые кабачки. Если они уже старые, надо удалить кожуру и серединку.

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Варенье из кабачков

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодых кабачков;

– 600 граммов сахара;

– 100 миллилитров воды;

– 1 коробочка кардамона;

– 1 лимон;

– 1 апельсин.

Приготовление:

Тщательно вымойте кабачки и уберите хвостики. Нарежьте небольшими кубиками. Помойте апельсин и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выжмите из него сок. Выложите порезанные кабачки в миску и влейте туда 100 миллилитров воды. Добавьте сахар, 1 коробочку кардамона, цедру и сок апельсина. Вскипятите и варите на слабом огне около 45 минут. Не мешайте варенье, а лишь время от времени немного встряхивайте сироп. Простерилизуйте банки в духовке или на пару. Минуту подержите в кипящей воде крышки для банок. Добавьте в миску с кабачками сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Вылейте готовое варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.

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