Лучше брать молодые кабачки. Если они уже старые, надо удалить кожуру и серединку.
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Варенье из кабачков
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Тщательно вымойте кабачки и уберите хвостики. Нарежьте небольшими кубиками.
- Помойте апельсин и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выжмите из него сок.
- Выложите порезанные кабачки в миску и влейте туда 100 миллилитров воды. Добавьте сахар, 1 коробочку кардамона, цедру и сок апельсина. Вскипятите и варите на слабом огне около 45 минут. Не мешайте варенье, а лишь время от времени немного встряхивайте сироп.
- Простерилизуйте банки в духовке или на пару. Минуту подержите в кипящей воде крышки для банок.
- Добавьте в миску с кабачками сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Вылейте готовое варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.