Лучше брать молодые кабачки. Если они уже старые, надо удалить кожуру и серединку.

Будет вкусно Варенье из смородины "Пятиминутка": быстрый рецепт из 2 ингредиентов

Варенье из кабачков

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте кабачки и уберите хвостики. Нарежьте небольшими кубиками.
  2. Помойте апельсин и снимите с него цедру с помощью мелкой терки. Выжмите из него сок.
  3. Выложите порезанные кабачки в миску и влейте туда 100 миллилитров воды. Добавьте сахар, 1 коробочку кардамона, цедру и сок апельсина. Вскипятите и варите на слабом огне около 45 минут. Не мешайте варенье, а лишь время от времени немного встряхивайте сироп.
  4. Простерилизуйте банки в духовке или на пару. Минуту подержите в кипящей воде крышки для банок.
  5. Добавьте в миску с кабачками сок 1 лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. Вылейте готовое варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.