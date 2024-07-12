Краще брати молоді кабачки. Якщо вони вже старі, треба видалити шкірку та серединку.

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Варення з кабачків

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Ретельно вимийте кабачки та приберіть хвостики. Наріжте невеликими кубиками.
  2. Помийте апельсин та зніміть з нього цедру за допомогою дрібної терки. Вичавіть сік.
  3. Викладіть порізані кабачки у миску та влийте туди 100 мілілітрів води. Додайте цукор, 1 коробочку кардамону, цедру та сік апельсина. Закип'ятіть та варіть на слабкому вогні близько 45 хвилин. Не мішайте варення, а лише час від часу трохи струшуйте сироп.
  4. Простерилізуйте банки у духовці або на парі. Хвилину потримайте у киплячій воді кришки для банок.
  5. Додайте у миску з кабачками сік 1 лимона, перемішайте та проваріть все разом ще 5 хвилин. Вилийте готове варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.