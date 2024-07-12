Его кисло-сладкий вкус пленит ваше сердце: как приготовить варенье из крыжовника

12 июля 2024, 06:14
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Источник:

strona kuchni

Варенье из крыжовника это замечательный способ сохранить летние вкусы и наслаждаться ягодами в течение всего года. Крыжовник придает варенью приятную кислинку и богатый аромат.

Такое варенье прекрасно дополняет любую выпечку или просто сочетается с хлебом. Также оно очень легкое в приготовлении, поэтому воспользоваться этим рецептом смогут даже очень занятые хозяйки.

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Варенье из крыжовника

  • Время: 2 часа + 16 часов
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма крыжовника;
– 1,8 килограмма сахара;
– 0,5 литра воды.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте плоды, удалите хвостики и веточки.
  2. Засыпьте крыжовник половиной сахара и отложите в прохладное место на 4 часа.
  3. В кастрюлю налейте воду, добавьте остальной сахар, тщательно перемешайте и кипятите, пока смесь не загустеет.
  4. Горячий сироп добавьте в крыжовник и снова нагревайте, пока фрукты не закипят.
  5. Выключите плиту и оставьте фрукты остывать.
  6. Через 10 – 12 часов снова подогрейте варенье, чтобы оно не закипело и не пригорело.
  7. Во время нагревания постоянно удаляйте шум и пену из кастрюли.
  8. Как только фрукты станут мягкими, выключите плиту.
  9. Горячее варенье разложите в тщательно вымытые и ошпаренные банки и плотно закройте.
  10. Для пастеризации на дно широкой кастрюли положите хлопчатобумажную ткань и поставьте на нее банки на небольшом расстоянии друг от друга.
  11. Посуда не должна касаться друг друга.
  12. Налейте воду в кастрюлю примерно на половину высоты банок. Включите конфорку на среднюю мощность и доведите воду до кипения.
  13. Затем уменьшите мощность и пастеризуйте банки примерно 10 – 15 минут.
  14. Аккуратно выньте банки из кастрюли, переверните вверх дном и поставьте на кухонную плиту.
  15. После остывания готовое варенье перенесите в сухое затененное место.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська