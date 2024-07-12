Его кисло-сладкий вкус пленит ваше сердце: как приготовить варенье из крыжовника
12 июля 2024, 06:14Читати новину українською
Источник:strona kuchni
Варенье из крыжовника это замечательный способ сохранить летние вкусы и наслаждаться ягодами в течение всего года. Крыжовник придает варенью приятную кислинку и богатый аромат.
Такое варенье прекрасно дополняет любую выпечку или просто сочетается с хлебом. Также оно очень легкое в приготовлении, поэтому воспользоваться этим рецептом смогут даже очень занятые хозяйки.
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Варенье из крыжовника
- Время: 2 часа + 16 часов
- Порций: 4
– 2 килограмма крыжовника;
– 1,8 килограмма сахара;
– 0,5 литра воды.
Приготовление:
- Тщательно промойте плоды, удалите хвостики и веточки.
- Засыпьте крыжовник половиной сахара и отложите в прохладное место на 4 часа.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте остальной сахар, тщательно перемешайте и кипятите, пока смесь не загустеет.
- Горячий сироп добавьте в крыжовник и снова нагревайте, пока фрукты не закипят.
- Выключите плиту и оставьте фрукты остывать.
- Через 10 – 12 часов снова подогрейте варенье, чтобы оно не закипело и не пригорело.
- Во время нагревания постоянно удаляйте шум и пену из кастрюли.
- Как только фрукты станут мягкими, выключите плиту.
- Горячее варенье разложите в тщательно вымытые и ошпаренные банки и плотно закройте.
- Для пастеризации на дно широкой кастрюли положите хлопчатобумажную ткань и поставьте на нее банки на небольшом расстоянии друг от друга.
- Посуда не должна касаться друг друга.
- Налейте воду в кастрюлю примерно на половину высоты банок. Включите конфорку на среднюю мощность и доведите воду до кипения.
- Затем уменьшите мощность и пастеризуйте банки примерно 10 – 15 минут.
- Аккуратно выньте банки из кастрюли, переверните вверх дном и поставьте на кухонную плиту.
- После остывания готовое варенье перенесите в сухое затененное место.