Таке варення прекрасно доповнює будь-яку випічку або просто смакує з хлібом. Також воно дуже легке у приготуванні, тому скористатися цим рецептом зможуть навіть дуже зайняті господині.

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Варення з агрусу

  • Час: 2 години + 16 годин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Ретельно промийте плоди, видаліть хвостики та гілочки.
  2. Засипте аґрус половиною цукру та відкладіть у прохолодне місце на 4 години.
  3. У каструлю налийте воду, додайте решту цукру, ретельно перемішайте і кип'ятіть, поки суміш не загусне.
  4. Гарячий сироп додайте в аґрус і знову нагрівайте, поки фрукти не закиплять.
  5. Вимкніть плиту і залиште фрукти остигати.
  6. Через 10 – 12 годин знову підігрійте варення, щоб воно не закипіло і не пригоріло.
  7. Під час нагрівання постійно видаляйте шум і піну з каструлі.
  8. Як тільки фрукти стануть м'якими, вимкніть плиту.
  9. Гаряче варення розкладіть у ретельно вимиті та ошпарені банки і щільно закрийте.
  10. Для пастеризації на дно широкої каструлі покладіть бавовняну тканину і поставте на неї банки на невеликій відстані один від одного.
  11. Посуд не повинна торкатися один одного.
  12. Налийте воду в каструлю приблизно на половину висоти банок. Увімкніть конфорку на середню потужність і доведіть воду до кипіння.
  13. Потім зменшіть потужність і пастеризуйте банки приблизно 10 – 15 хвилин.
  14. Акуратно вийміть банки з каструлі, переверніть догори дном і поставте на кухонну плиту.
  15. Після охолодження готове варення перенесіть у сухе затінене місце.