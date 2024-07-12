Таке варення прекрасно доповнює будь-яку випічку або просто смакує з хлібом. Також воно дуже легке у приготуванні, тому скористатися цим рецептом зможуть навіть дуже зайняті господині.

До теми Найкраща консервація липня: ці рецепти краще зберегти, щоб не забути зробити

Варення з агрусу

Час: 2 години + 16 годин

2 години + 16 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми аґрусу;

– 1,8 кілограма цукру;

– 0,5 літра води.

Приготування:

Ретельно промийте плоди, видаліть хвостики та гілочки. Засипте аґрус половиною цукру та відкладіть у прохолодне місце на 4 години. У каструлю налийте воду, додайте решту цукру, ретельно перемішайте і кип'ятіть, поки суміш не загусне. Гарячий сироп додайте в аґрус і знову нагрівайте, поки фрукти не закиплять. Вимкніть плиту і залиште фрукти остигати. Через 10 – 12 годин знову підігрійте варення, щоб воно не закипіло і не пригоріло. Під час нагрівання постійно видаляйте шум і піну з каструлі. Як тільки фрукти стануть м'якими, вимкніть плиту. Гаряче варення розкладіть у ретельно вимиті та ошпарені банки і щільно закрийте. Для пастеризації на дно широкої каструлі покладіть бавовняну тканину і поставте на неї банки на невеликій відстані один від одного. Посуд не повинна торкатися один одного. Налийте воду в каструлю приблизно на половину висоти банок. Увімкніть конфорку на середню потужність і доведіть воду до кипіння. Потім зменшіть потужність і пастеризуйте банки приблизно 10 – 15 хвилин. Акуратно вийміть банки з каструлі, переверніть догори дном і поставте на кухонну плиту. Після охолодження готове варення перенесіть у сухе затінене місце.

Як приготувати лисички: покроковий рецепт.