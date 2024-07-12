Такое варенье прекрасно дополняет любую выпечку или просто сочетается с хлебом. Также оно очень легкое в приготовлении, поэтому воспользоваться этим рецептом смогут даже очень занятые хозяйки.

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Варенье из крыжовника

Время: 2 часа + 16 часов

2 часа + 16 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма крыжовника;

– 1,8 килограмма сахара;

– 0,5 литра воды.

Приготовление:

Тщательно промойте плоды, удалите хвостики и веточки. Засыпьте крыжовник половиной сахара и отложите в прохладное место на 4 часа. В кастрюлю налейте воду, добавьте остальной сахар, тщательно перемешайте и кипятите, пока смесь не загустеет. Горячий сироп добавьте в крыжовник и снова нагревайте, пока фрукты не закипят. Выключите плиту и оставьте фрукты остывать. Через 10 – 12 часов снова подогрейте варенье, чтобы оно не закипело и не пригорело. Во время нагревания постоянно удаляйте шум и пену из кастрюли. Как только фрукты станут мягкими, выключите плиту. Горячее варенье разложите в тщательно вымытые и ошпаренные банки и плотно закройте. Для пастеризации на дно широкой кастрюли положите хлопчатобумажную ткань и поставьте на нее банки на небольшом расстоянии друг от друга. Посуда не должна касаться друг друга. Налейте воду в кастрюлю примерно на половину высоты банок. Включите конфорку на среднюю мощность и доведите воду до кипения. Затем уменьшите мощность и пастеризуйте банки примерно 10 – 15 минут. Аккуратно выньте банки из кастрюли, переверните вверх дном и поставьте на кухонную плиту. После остывания готовое варенье перенесите в сухое затененное место.

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