Как правильно варить варенье из розы рассказывает опытный кулинар Елена Жаботинская. По рецепту от су-шефа "Адской кухни" вы не только научитесь правильно варить конфитюр из лепестков роз, но и выбирать их. Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес Елена Жаботинская уверяет, что летом можно не только готовить джемы и варенье, но и конфитюры.



Су-шеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / Фото Новый Канал Су-шеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / Фото Новый Канал Лето – идеальное время, чтобы насладиться сезонными фруктами и ягодами. А также заготовить лакомства на зиму. Консервировать можно не только плодово-ягодные джемы, но и варенье из розы,

– прокомментировала Елена Жаботинская. Готовый конфитюр можно использовать для пончиков, блинов и даже выпечки. А чтобы не ошибиться в выборе лепестков, покупайте только те, которые выращивались как можно дальше от дороги. Ведь испарения от машин оседают на цветы и могут быть вредными для оргазма человека. Рецепт конфитюра из лепестков чайной розы Время : 45 минут

: 45 минут Порции : 3 – 4

: 3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 240 ккал Ингредиенты:

– 1 кг лепестков чайной розы;

– 1 кг сахара;

– 100 г лимона. Тщательно отделите лепестки от цветка, они должны быть абсолютно сухими, без лишней влаги. Если вы делаете для себя дома маленькую баночку розы, то можно от каждого лепестка отрезать белый кончик, который немного горчит и делает цвет конфитюра не таким ярким, – посоветовала кулинар. Перетрите лепестки с сахаром в охлажденной ступке. Важно, чтобы они не перегрелись.

В конце перетирания добавьте лимонный сок и перемешайте.

Простерилизуйте банки для конфитюра.

Разложите заготовки по банкам и плотно закройте их крышками.



Конфитюр из чайной розы / Фото Новый Канал

Как хранить варенье из розы

Обязательно храните варенье из розы в холодильнике. Срок хранения варенья из розы 12 месяцев. Никогда не варите варенье из розы, ведь тогда она потеряет цвет и вкус.

Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или просто в темном прохладном месте, – добавила Елена Жаботинская.

К слову, премьера кулинарного реалити-шоу "Адская Кухня" состоится уже этой осенью на Новом Канале. На шоу будут соревноваться профессиональные шеф-повара, а судить их будет Алекс Якутов.