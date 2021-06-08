Як правильно варити варення з рожі розповідає досвідчена кулінарка Олена Жаботинська. За рецептом від су-шефа "Пекельної кухні" ви не тільки навчитеся правильно варити конфітюр з пелюсток троянд, а й обирати їх.

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Су-шеф "Пекельної кухні" Олена Жаботинська / Фото Новий Канал Су-шеф "Пекельної кухні" Олена Жаботинська / Фото Новий Канал

Літо – ідеальний час, аби насолодитися сезонними фруктами та ягодами. А також заготувати смаколики на зиму. Консервувати можна не лише плодово-ягідні джеми, а ще й варення з троянди, – прокоментувала Олена Жаботинська.

Готовий конфітюр можна використати для пампушків, млинців та навіть випічки. А щоб не помилитися у виборі пелюсток купуйте тільки ті, котрі вирощувалися якомога далі від дороги. Адже випари від машин осідають на квіти та можуть бути шкідливими для оргазму людини.

Рецепт конфітюру з пелюсток чайної троянди

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 240 ккал

Інгредієнти:

– 1 кг пелюсток чайної троянди;

– 1 кг цукру;

– 100 г лимону.

Ретельно відділіть пелюстки від квітки, вони повинні бути абсолютно сухими, без зайвої вологи.

Якщо ви робите для себе вдома маленьку баночку рожі, то можна від кожної пелюстки відрізати білий кінчик, який трішки гірчить і робить колір конфітюру не таким яскравим, – порадила кулінарка.

Перетріть пелюстки з цукром в охолодженій ступці. Важливо, щоб вони не перегрілися.

Вкінці перетирання додайте лимонний сік та перемішайте.

Простерилізуйте банки для конфітюру.

Розкладіть заготовки по банках та щільно закрийте їх кришками.



Конфітюр з чайної рожі / Фото Новий Канал

Як зберігати варення з рожі

Обов'язково зберігайте варення з рожі в холодильнику. Термін зберігання варення з рожі 12 місяців. В жодному разі не варіть варення з рожі, адже тоді вона втратить колір та смак.

Якщо у вас немає змоги тримати джем у холодильнику, можна додати більше цукру – від 1,5 до 2 кг на 1 кг пелюсток. Тоді його можна зберігати в підвалі або просто в темному прохолодному місці, – додала Олена Жаботинська.

До слова, прем'єра кулінарного реаліті-шоу "Пекельна Кухня" відбудеться вже цієї осені на Новому Каналі. На шоу змагатимуться професійні шеф-кухарі, а судити їх буде Алекс Якутов.