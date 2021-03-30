30 марта 2021 года стало известно, кто будет рядом с Алексом Якутовым на кухне кулинарного реалити-шоу "Адская кухня". Имя своего су-шефа раскрыл лично Алекс Якутов на своей странице в инстаграм.

Главный шеф-повар украинской версии реалити-шоу "Адская кухня" Алекс Якутов рассказал кто станет его су-шефом на проекте – это Елена Жаботинская.

Читайте также Шеф-повара с опытом уходили в слезах, – первые подробности Адской кухни от Алекса Якутова

Су-шефом на "Адской кухне" будет мой друг и замечательный кулинар – Елена Жаботинская, – прокомментировал Алекс Якутов.

Известно, что Елена Жаботинская начала свою кулинарную карьеру с позиции су-шефа в престижных ресторанах Донецка. Также девушка училась в Италии – в школе пиццы (Неаполь) и в школе IFSE (Турин).

С 2012 года Елена Жаботинская живет и работает в Ивано-Франковске, тогда она была бренд-шефом сети "23 ресторана", а с 2015 года стала его партнером.

Напомним вам, что уже этой осенью все поклонники реалити-шоу "Адской кухни" смогут поболеть за талантливых шеф-поваров со всей Украины.