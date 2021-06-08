Су-шеф кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", которое уже осенью стартует на Новом канале, Елена Жаботинская поделилась с читателями рецептом вкусного варенья из розы, которое вы с легкостью можете приготовить дома. Для него вам нужно всего три ингредиента и немного времени.

Как правильно варить варенье из розы рассказывает опытный кулинар Елена Жаботинская. По рецепту от су-шефа "Адской кухни" вы не только научитесь правильно варить конфитюр из лепестков роз, но и выбирать их. Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес Елена Жаботинская уверяет, что летом можно не только готовить джемы и варенье, но и конфитюры.



Су-шеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / Фото Новый Канал Су-шеф "Адской кухни" Елена Жаботинская / Фото Новый Канал Лето – идеальное время, чтобы насладиться сезонными фруктами и ягодами. А также заготовить лакомства на зиму. Консервировать можно не только плодово-ягодные джемы, но и варенье из розы,

– прокомментировала Елена Жаботинская. Готовый конфитюр можно использовать для пончиков, блинов и даже выпечки. А чтобы не ошибиться в выборе лепестков, покупайте только те, которые выращивались как можно дальше от дороги. Ведь испарения от машин оседают на цветы и могут быть вредными для оргазма человека. Рецепт конфитюра из лепестков чайной розы Время : 45 минут

: 45 минут Порции : 3 – 4

: 3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 240 ккал Ингредиенты:

– 1 кг лепестков чайной розы;

– 1 кг сахара;

– 100 г лимона. Тщательно отделите лепестки от цветка, они должны быть абсолютно сухими, без лишней влаги. – 1 кг лепестков чайной розы;– 1 кг сахара;– 100 г лимона. Если вы делаете для себя дома маленькую баночку розы, то можно от каждого лепестка отрезать белый кончик, который немного горчит и делает цвет конфитюра не таким ярким, – посоветовала кулинар. Перетрите лепестки с сахаром в охлажденной ступке. Важно, чтобы они не перегрелись.

В конце перетирания добавьте лимонный сок и перемешайте.

Простерилизуйте банки для конфитюра.

Разложите заготовки по банкам и плотно закройте их крышками.



Конфитюр из чайной розы / Фото Новый Канал

Как хранить варенье из розы

Обязательно храните варенье из розы в холодильнике. Срок хранения варенья из розы 12 месяцев. Никогда не варите варенье из розы, ведь тогда она потеряет цвет и вкус.

Если у вас нет возможности держать джем в холодильнике, можно добавить больше сахара – от 1,5 до 2 кг на 1 кг лепестков. Тогда его можно хранить в подвале или просто в темном прохладном месте, – добавила Елена Жаботинская.

К слову, премьера кулинарного реалити-шоу "Адская Кухня" состоится уже этой осенью на Новом Канале. На шоу будут соревноваться профессиональные шеф-повара, а судить их будет Алекс Якутов.