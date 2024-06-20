Варенье, достойное королевского стола: рецепт из лепестков роз

Варенье из лепестков роз является настоящим деликатесом. Обязательно попробуйте приготовить его самостоятельно.

Вкус розового варенья вас приятно удивит. Оно вполне может стать вашим любимым.

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Варенье из лепестков розы

Время : 50 минут + 8 часов

: 50 минут + 8 часов Порций: 2

– 500 миллилитров воды;– 250 граммов лепестков роз;– 600 граммов сахара;– 60 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

Лепестки роз переберите, хорошо промойте и обсушите. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и лимонный сок. Перемешайте, всыпьте лепестки, доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на 6 – 8 часов. Затем проварите варенье еще 20 минут, постоянно помешивая. Разложите горячее варенье в стерилизованные банки и закройте чистыми крышками. Храните в прохладном месте.