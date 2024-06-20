Варенье, достойное королевского стола: рецепт из лепестков роз
20 июня 2024, 13:51Читати новину українською
Источник:Shuba
Варенье из лепестков роз является настоящим деликатесом. Обязательно попробуйте приготовить его самостоятельно.
Вкус розового варенья вас приятно удивит. Оно вполне может стать вашим любимым.
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Варенье из лепестков розы
- Время: 50 минут + 8 часов
- Порций: 2
– 500 миллилитров воды;
– 250 граммов лепестков роз;
– 600 граммов сахара;
– 60 миллилитров лимонного сока.
Приготовление:
- Лепестки роз переберите, хорошо промойте и обсушите.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и лимонный сок.
- Перемешайте, всыпьте лепестки, доведите до кипения, снимите с огня и оставьте на 6 – 8 часов.
- Затем проварите варенье еще 20 минут, постоянно помешивая.
- Разложите горячее варенье в стерилизованные банки и закройте чистыми крышками. Храните в прохладном месте.