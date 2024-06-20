Смак трояндового варення вас приємно вразить. Воно цілком може стати вашим улюбленим.

Варто спробувати Щоб зберегти максимум вітамінів: готуємо вишню на зиму у власному соку

Варення з пелюсток рожі

Час : 50 хвилин + 8 годин

: 50 хвилин + 8 годин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів води;

– 250 грамів пелюсток троянд;

– 600 грамів цукру;

– 60 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

Трояндові пелюстки переберіть, добре промийте та обсушіть. У каструлю налийте воду, додайте цукор і лимонний сік. Перемішайте, всипте пелюстки, доведіть до кипіння, зніміть з вогню і залиште на 6 – 8 годин. Потім проваріть варення ще 20 хвилин, постійно помішуючи. Розкладіть гаряче варення в стерилізовані банки і закрийте чистими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати французькі млинці з полуницею та вершковим кремом.