Смак трояндового варення вас приємно вразить. Воно цілком може стати вашим улюбленим.

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Варення з пелюсток рожі

  • Час: 50 хвилин + 8 годин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Трояндові пелюстки переберіть, добре промийте та обсушіть.
  2. У каструлю налийте воду, додайте цукор і лимонний сік.
  3. Перемішайте, всипте пелюстки, доведіть до кипіння, зніміть з вогню і залиште на 6 – 8 годин.
  4. Потім проваріть варення ще 20 хвилин, постійно помішуючи.
  5. Розкладіть гаряче варення в стерилізовані банки і закрийте чистими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.