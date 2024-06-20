Смак трояндового варення вас приємно вразить. Воно цілком може стати вашим улюбленим.
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Варення з пелюсток рожі
- Час: 50 хвилин + 8 годин
- Порцій: 2
Приготування:
- Трояндові пелюстки переберіть, добре промийте та обсушіть.
- У каструлю налийте воду, додайте цукор і лимонний сік.
- Перемішайте, всипте пелюстки, доведіть до кипіння, зніміть з вогню і залиште на 6 – 8 годин.
- Потім проваріть варення ще 20 хвилин, постійно помішуючи.
- Розкладіть гаряче варення в стерилізовані банки і закрийте чистими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.