Вишня, сохраненная в собственном соку, является прекрасным ингредиентом для различных кулинарных шедевров. Этот рецепт требует минимум ингредиентов.

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Вишня в своем соку

  • Время: 45 минут + 8 часов
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Переберите вишни, удалите все листочки и хвостики. Тщательно помойте ягоды и переложите их в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
  2. Аккуратно удалите косточки. Сок, который при этом выделится, можно сохранить и добавить к вишням позже.
  3. Вишни засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов или на ночь.
  4. Когда ягоды выпустят сок, их надо поставить на огонь и довести до кипения. Дождитесь, пока сахар полностью растает.
  5. Готовые вишни разложите по стерилизованным банкам и залейте их собственным соком. Банки с вишней стоит поставить на стерилизацию на 10 минут от момента закипания, а затем закрутить крышками, перевернуть и подождать полного остывания.