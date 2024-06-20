Вишня, сохраненная в собственном соку, является прекрасным ингредиентом для различных кулинарных шедевров. Этот рецепт требует минимум ингредиентов.

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Вишня в своем соку

Время : 45 минут + 8 часов

: 45 минут + 8 часов Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишен;

– 0,5 килограмма сахара.

Приготовление:

Переберите вишни, удалите все листочки и хвостики. Тщательно помойте ягоды и переложите их в дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Аккуратно удалите косточки. Сок, который при этом выделится, можно сохранить и добавить к вишням позже. Вишни засыпьте сахаром и оставьте на 8 часов или на ночь. Когда ягоды выпустят сок, их надо поставить на огонь и довести до кипения. Дождитесь, пока сахар полностью растает. Готовые вишни разложите по стерилизованным банкам и залейте их собственным соком. Банки с вишней стоит поставить на стерилизацию на 10 минут от момента закипания, а затем закрутить крышками, перевернуть и подождать полного остывания.

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