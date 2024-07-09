Варенье из смородины "Пятиминутка": быстрый рецепт из 2 ингредиентов
9 июля 2024, 19:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Успейте законсервировать смородину, пока продолжается сезон. Простота этого рецепта вас поразит.
Это варенье всегда получается очень вкусным и ароматным. Обязательно попробуйте его приготовить.
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Варенье из смородины
- Время: 35 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм смородины;
– 1 килограмм сахара.
Приготовление:
- Смородину хорошо помойте и переберите смородину. Пересыпьте в большую миску и засыпьте сахаром. Накройте полотенцем и оставьте на 4 – 5 часов.
- Простерилизуйте банки с крышками. Можно это делать в духовке при 150 градусах примерно 10 минут. Крышки прокипятите 5 минут.
- Поставьте миску на средний огонь, варите, помешивая, до полного растворения сахара. Доведите варенье до кипения и подержите его на огне еще 5 минут после закипания. Соберите пену.
- Разлейте смородиновое варенье по стерилизованным банкам и герметично закрутите. Переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.