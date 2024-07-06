Варенье-мусс будет еще вкуснее. Обязательно воспользуйтесь этим простым рецептом.

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Варенье-мусс из клубники

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 лимон;

– 1 килограмм сахара;

– 10 граммов желатина.

Приготовление:

Клубнику переберите, уберите плодоножки и хорошо помойте. Выложите в кастрюлю и засыпьте половиной сахара. Оставьте на 6 часов в прохладном месте. Лимон помойте, обсушите, цедру натрите на крупную терку, а из мякоти выжмите сок. Из клубники слейте сок в отдельную посуду, а ягоды перебейте блендером до однородности. Добавьте оставшийся сахар, цедру лимона и перемешайте. Клубничный сок доведите до кипения и проварите 3 минуты. Добавьте клубничное пюре, закипятите и варите на маленьком огне, помешивая, 5 минут. Снимите массу с огня и дайте остыть. Желатин замочите в 50 миллилитрах воды на 5 – 10 минут. Затем добавьте его в варенье, перемешайте, доведите до кипения и варите на минимальном огне 5 минут. За 2 минуты до конца добавьте лимонный сок и перемешайте. Варенье-мусс разлейте в простерилизованные банки и герметично закройте прокипяченными крышками.

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