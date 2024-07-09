Це варення завжди виходить дуже смачним та ароматним. Обов'язково спробуйте його приготувати.

Буде смачно Рецепт, що завжди вдається: готуємо розкішне варення-мус з полуниці

Варення зі смородини

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Смородину добре помийте та переберіть. Пересипте у велику миску та засипте цукром. Накрийте рушником і залиште на 4 – 5 годин.
  2. Простерилізуйте банки з кришками. Можна це робити в духовці за 150 градусів приблизно 10 хвилин. Кришки прокип'ятіть 5 хвилин.
  3. Поставте миску на середній вогонь, варіть, помішуючи, до повного розчинення цукру. Доведіть варення до кипіння та потримайте його на вогні ще 5 хвилин після закипання. Зберіть піну.
  4. Розлийте смородинове варення по стерилізованих банках і герметично закрутіть. Переверніть догори дном, закутайте та залиште до повного остигання.