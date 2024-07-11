Лучшее вишневое варенье в вашей жизни: рецепт "Пятиминутка" без косточек
11 июля 2024, 18:24Читати новину українською
Источник:Rivne Media
Варенье из вишен для многих является самым любимым. Попробуйте приготовить его по этому элементарному рецепту.
Конечно же, на приготовление такого варенья уйдет значительно больше чем 5 минут. Такое название возникло только из-за времени самой варки после закипания.
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Варенье из вишен
- Время: 40 минут + 6 часов
- Порций: 10
– 2 килограмма вишен;
– 1,5 килограмма сахара.
Это варенье из вишен вам точно понравится / Фото Unsplash
Приготовление:
- Вишню переберите и очистите от косточек. Поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром послойно.
- Пересыпанные сахаром ягоды оставьте на 5 – 6 часов, чтобы они пустили сок.
- Затем поставьте кастрюлю на плиту, на среднем огне доведите до кипения, а затем на малом огне варите еще 5 минут. Снимите пену.
- Разлейте готовое варенье в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.