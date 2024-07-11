Лучшее вишневое варенье в вашей жизни: рецепт Пятиминутка без косточек

Конечно же, на приготовление такого варенья уйдет значительно больше чем 5 минут. Такое название возникло только из-за времени самой варки после закипания.

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Варенье из вишен

Время : 40 минут + 6 часов

: 40 минут + 6 часов Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма вишен;

– 1,5 килограмма сахара.



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Приготовление:

Вишню переберите и очистите от косточек. Поместите в кастрюлю и засыпьте сахаром послойно. Пересыпанные сахаром ягоды оставьте на 5 – 6 часов, чтобы они пустили сок. Затем поставьте кастрюлю на плиту, на среднем огне доведите до кипения, а затем на малом огне варите еще 5 минут. Снимите пену. Разлейте готовое варенье в стерилизованные банки и закройте стерилизованными крышками.

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