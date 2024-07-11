Звісно ж, на приготування такого варення піде значно більше ніж 5 хвилин. Така назва виникла лише через час самого варіння після закипання.

Буде смачно Варення зі смородини "П'ятихвилинка": швидкий рецепт з 2 інгредієнтів

Варення з вишень

  • Час: 40 хвилин + 6 годин
  • Порцій: 10

Найкраще вишневе варення у вашому житті: рецепт П'ятихвилинка без кісточок
Це варення з вишень вам точно сподобається / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Вишню переберіть та очистьте від кісточок. Помістіть у каструлю та засипте цукром пошарово.
  2. Пересипані цукром ягоди залиште на 5 – 6 годин, щоб вони пустили сік.
  3. Потім поставте каструлю на плиту, на середньому вогні доведіть до кипіння, а потім на малому вогні варіть ще 5 хвилин. Зніміть піну.
  4. Розлийте готове варення у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками.