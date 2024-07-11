Найкраще вишневе варення у вашому житті: рецепт П'ятихвилинка без кісточок

Звісно ж, на приготування такого варення піде значно більше ніж 5 хвилин. Така назва виникла лише через час самого варіння після закипання.

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Варення з вишень

Час : 40 хвилин + 6 годин

: 40 хвилин + 6 годин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми вишень;

– 1,5 кілограма цукру.



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Приготування:

Вишню переберіть та очистьте від кісточок. Помістіть у каструлю та засипте цукром пошарово. Пересипані цукром ягоди залиште на 5 – 6 годин, щоб вони пустили сік. Потім поставте каструлю на плиту, на середньому вогні доведіть до кипіння, а потім на малому вогні варіть ще 5 хвилин. Зніміть піну. Розлийте готове варення у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками.

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