Найкраще вишневе варення у вашому житті: рецепт П'ятихвилинка без кісточок

Звісно ж, на приготування такого варення піде значно більше ніж 5 хвилин. Така назва виникла лише через час самого варіння після закипання.
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Варення з вишень
- Час: 40 хвилин + 6 годин
- Порцій: 10
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Приготування:
- Вишню переберіть та очистьте від кісточок. Помістіть у каструлю та засипте цукром пошарово.
- Пересипані цукром ягоди залиште на 5 – 6 годин, щоб вони пустили сік.
- Потім поставте каструлю на плиту, на середньому вогні доведіть до кипіння, а потім на малому вогні варіть ще 5 хвилин. Зніміть піну.
- Розлийте готове варення у стерилізовані банки та закрийте стерилізованими кришками.