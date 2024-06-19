Эти ошибки могут стать крахом для вашего варенья: чего нельзя делать

Сезон ягод и фруктов находится в самом разгаре. Стоит подумать о собственной консервации, ведь домашнее варенье – это вкусное дополнение к хлебу или торту.

Варенье – незаменимая консервация на зиму. При их приготовлении важно не допускать этих 4 ошибок.

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Не отказывайтесь от сахара – это консервант

Для того чтобы домашнее варенье не испортилось в него следует дать достаточно сахара. Он не только придает сладость, но и выступает консервантом.

Без этого ингредиента джем может заплесневеть, и тогда все усилия напрасны. Поэтому экономить на нем, давать его в малых количествах, особенно с кислыми фруктами, не стоит. В качестве проверенной пропорции опытные хозяйки рекомендуют 800 – 1000 грамм сахара на килограмм плодов.

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Чтобы ничего плохого со смесью не произошло, стоит во время варки добавить чайную ложку лимонного сока и/или чайную ложку водки (спирт испарится, но все равно сделает свое дело).

Неправильное мытье фруктов

Чтобы избавиться от грязи недостаточно промыть фрукты или ягоды под проточной водой. Стоит погрузить плод в холодную воду с добавлением чайной ложки соды. Через пятнадцать минут нужно отцедить и снова опустить в воду – на этот раз чистую. Плоды перед купанием нельзя очистить от плодоножек, черешков и т.д., потому что тогда вода попадет внутрь плода.

Недостаточная очистка банок

Банки и крышки просто необходимо простерилизовать, независимо от того, куплены они в магазине или расставлены дома на полке. Перед заполнением фруктовой массой (или другой консервацией) банки сначала нужно промыть жидкостью, а затем ошпарить кипятком.

Еще один способ стерилизации банок – поместить их (предварительно промыв жидкостью) примерно на пол часа в духовку, разогретую до 100 градусов. Важно, чтобы вставленные банки хорошо просохли.

Закручивание без пастеризации

Это очень важный этап приготовления консервации. Консервация не только обеспечивает защиту от порчи, но и обеспечивает длительный срок хранения продукции. Существует несколько способов домашней пастеризации. Один из них – сухое консервирование: заполняем банки горячей смесью, закрываем крышкой, переворачиваем вверх дном (если ничего не течет, можно быть уверенным, что крышка плотная) и накрываем банки, например, одеялом или плотным полотенцем. Благодаря этой процедуре банки долго будут сохранять тепло, а следовательно, лучше закупорятся.

Другой способ – водяная баня. Накройте дно кастрюли с толстым дном хлопковым кухонным полотенцем (банки не будут ударяться или подпрыгивать, что может привести к их разбиванию). Важно, чтобы температура воды была близкой к температуре банки и доходила почти до крышек. Медленно доведите воду до кипения, а затем варите еще 20 минут. Далее закрутите крышку, переверните банку вверх дном и медленно охладите под слоем теплосберегающего материала.

Также можно пастеризовать банки в духовке. Наполненные горячей массой и тщательно протертые, поместите их в духовку на верхнюю полку и пастеризуйте в таком виде около 15 – 20 минут при температуре не выше 100 градусов.

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