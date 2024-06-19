Варення – незамінна консервація на зиму. При їх приготуванні важливо не допускати цих 4 помилок.

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Не відмовляйтеся від цукру – це консервант

Для того, щоб домашнє варення не зіпсувалося у нього слід дати вдосталь цукру. Він не тільки надає солодкість, а й виступає консервантом.

Без цього інгредієнта джем може запліснявіти, і тоді всі зусилля даремні. Тому економити на ньому, давати його в малих кількостях, особливо з кислими фруктами, не варто. Як перевірену пропорцію досвідчені господині рекомендують 800 – 1000 грамів цукру на кілограм плодів.

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Щоб нічого поганого з сумішшю не сталося, варто під час варіння додати чайну ложку лимонного соку та/або чайну ложку горілки (спирт випарується, але все одно зробить свою справу).

Неправильне миття фруктів

Щоб позбутися від бруду недостатньо промити фрукти чи ягоди під проточною водою. Варто занурити плід у холодну воду з додаванням чайної ложки соди. Через п’ятнадцять хвилин потрібно відцідити та знову опустити у воду – на цей раз чисту. Плоди перед купанням не можна очистити від плодоніжок, черешків тощо, тому що тоді вода потрапить всередину плоду.

Недостатнє очищення банок

Банки та кришки просто необхідно простерилізувати, незалежно від того, куплені вони в магазині або розставлені вдома на полиці. Перед заповненням фруктовою масою (або іншою консервацією) банки спочатку потрібно промити рідиною, а потім обшпарити окропом.

Ще один спосіб стерилізації банок – помістити їх (попередньо промивши рідиною) приблизно на пів години в духовку, розігріту до 100 градусів. Важливо, щоб вставлені банки добре просохли.

Закручування без пастеризації

Це дуже важливий етап приготування консервації. Консервація не тільки забезпечує захист від псування, але й забезпечує тривалий термін зберігання продукції. Існує кілька способів домашньої пастеризації. Один з них – сухе консервування: заповнюємо банки гарячою сумішшю, закриваємо кришкою, перевертаємо догори дном (якщо нічого не тече, можна бути впевненим, що кришка щільна) і накриваємо банки, наприклад, ковдрою або щільним рушником. Завдяки цій процедурі банки довго зберігатимуть тепло, а отже, краще закупоряться.

Інший спосіб – водяна баня. Накрийте дно каструлі з товстим дном бавовняним кухонним рушником (банки не будуть ударятися або підстрибувати, що може призвести до їх розбивання). Важливо, щоб температура води була близькою до температури банки та доходила майже до кришок. Повільно доведіть воду до кипіння, а потім варіть ще 20 хвилин. Далі закрутіть кришку, переверніть банку догори дном і повільно охолодіть під шаром теплозберігаючого матеріалу.

Також можна пастеризувати банки в духовці. Наповнені гарячою масою і ретельно протерті, помістіть їх в духовку на верхню полицю і пастеризуйте у такому вигляді близько 15 – 20 хвилин при температурі не вище 100 градусів.

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