Варенье получится ароматным и очень вкусным. Воспользуйтесь этим простым рецептом – он может стать вашим любимым.
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Варенье из клубники на сковороде
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Клубнику помойте, удалите плодоножки и положите на сковороду с толстым дном.
- Добавьте воду и лимонную кислоту. Включите средний огонь и грейте, пока не выделится сок. Жарьте 5 минут, не перемешивая.
- Затем засыпьте сахар и аккуратно перемешайте лопаткой. Доведите до кипения и готовьте еще 5 минут. Снимите пену.
- Две пол-литровые банки помойте и простерилизуйте.
- Разлейте горячее варенье в теплые банки и закрутите стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.