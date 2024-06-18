Варенье получится ароматным и очень вкусным. Воспользуйтесь этим простым рецептом – он может стать вашим любимым.

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Варенье из клубники на сковороде

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Клубнику помойте, удалите плодоножки и положите на сковороду с толстым дном.
  2. Добавьте воду и лимонную кислоту. Включите средний огонь и грейте, пока не выделится сок. Жарьте 5 минут, не перемешивая.
  3. Затем засыпьте сахар и аккуратно перемешайте лопаткой. Доведите до кипения и готовьте еще 5 минут. Снимите пену.
  4. Две пол-литровые банки помойте и простерилизуйте.
  5. Разлейте горячее варенье в теплые банки и закрутите стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.