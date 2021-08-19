Вареники – сытное блюдо из тонкого теста и начинки. Их варят в кипящей подсоленной воде и подают со сметаной, шкварками или просто со сливочным маслом и сахаром.

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Происхождение названия и популярные начинки

Название блюда происходит от способа его приготовления: вареники варят. Наши предки начиняли этих "толстиков" чем угодно: мясом (когда Бог посылал), а чаще – капустой, толченым горохом, фасолью (такие начинки были очень популярны в Харьковской области). Летом – клубникой, черникой, вишнями.

А вареники с "песком" вам приходилось когда-нибудь пробовать? М-м-м... На Черниговщине и Полтавщине "песок" – весьма популярная начинка! Из сала вытапливают шкварки, присыпая их мукой, чтобы она впитывала в себя жир. Шкварки получаются хрустящими и рассыпчатыми – отсюда и такое название.



Вареники / Фото Ukraine is

На Западной Украине популярны вареники с картошкой, квашеной капустой и грибами, а также с сыром. Подают их, обильно полив растопленным сливочным маслом, с жареным лучком, сметаной или шкварками.

На варениках гадают, вареники увековечивают

К Рождеству готовят гадательные вареники, пряча в них мелкие монетки, мак или соль. Которой девушке попадется горошина черного перца, та вскоре выйдет замуж.

Украинцы так уважают вареники, что поставили любимому блюду памятник. Стоит он в Черкассах, а создал его заслуженный скульптор и художник Украины Иван Физер.



Памятник варенику в Черкассах, 2006 год / Фото Гуру

Накануне Дня Независимости Украины редакция Смачно 24 подготовила для вас несколько интересных вареничных вариаций по древним рецептам, собранным и сохраненным для вас Ольгой Франко.

Вареники с капустой и селедкой

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4 – 6



Вареники / Фото Shutterstock

Ингредиенты для теста:

– мука;

– вода;

– соль;

– яйца.

Ингредиенты для начинки:

– квашеная капуста;

– филе сельди (без косточек);

– отварные грибы;

– репчатый лук;

– сливочное масло;

– шкварки.

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

Из муки, яиц, щепотки соли и воды замесите в миске тесто. Если оно липнет к рукам – подсыпьте еще муки; если получилось слишком густое – долейте немного воды.

Раскатайте тесто в тоненький пласт и с помощью стакана вырежьте из него кружочки.

Для начинки квашеную капусту отожмите от лишнего сока и порубите ножом.

Нарежьте вареные грибы и филе сельди.

Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковородке с маслом.

Соедините квашеную капусту, грибы, лук и сельдь и перемешайте.

Добавьте в начинку специй по своему вкусу.

Выложите начинку в центр вырезанных из теста кружочков и хорошенько защипните края.

Осторожно опустите вареники в подсоленный кипяток и варите их 3 – 4 минуты.

Готовые вареники выложите на блюдо, заправьте сливочным маслом и шкварками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Вареники с ягодами

Время : 50 минут

: 50 минут Порции: 4



Вареники с черной смородиной / Фото Кухар

Ингредиенты для теста:

– мука;

– вода;

– соль;

– ячный белок.

Для начинки:

– любимые ягоды;

– сахар;

– яичный белок;

– сметана.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

Смешайте в миске муку, яичный белок или целое яйцо, щепотку соли и воду. Замесите тесто. Если оно жидкое и липнет к рукам – досыпьте еще муки; если слишком густое – подлейте воды.

Тоненько раскатайте тесто и с помощью стакана вырежьте из него кружочки.

Сформируйте вареники: выложите ягоды на кружочки, посыпьте сахаром и, смазав края яичным белком (чтобы при варке не расклеились), тщательно их защипните.

Опустите вареники с ягодами в кипяток и варите в течение 3 минут.

Готовые вареники подавайте к столу со сметаной и сахаром.

Приятного аппетита!

Вареники с повидлом

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 4 – 5



Вареники с вишневым повидлом / Фото Гастроном

Ингредиенты для теста:

– мука;

– вода;

– соль;

– яйца.

Для начинки:

– повидло;

– сахар;

– сливочное масло;

– сметана.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

Смешайте в миске муку, яйца, щепотку соли и воду. Замесите тесто. Если получилось жидковатое и липнет к рукам – добавьте еще муки; если слишком густое – воды.

Раскатайте тесто в тонкий пласт и стаканом вырежьте из него кружочки.

Сформуйте вареники, начинив их повидлом и тщательно защипнув края.

Отварите их в кипящей воде. (Будут готовы через 2 – 3 минуты.)

Выньте вареники из кипятка шумовкой и подавайте со сливочным маслом, сахаром и сметаной.

Приятного аппетита!

Вареники с сушеными грибами

Время : 120 минут

: 120 минут Порции: 6



Вареники с грибами / Фото 1000 меню

Ингредиенты для теста:

– мука;

– вода;

– соль;

– яйца.

Для начинки:

– 150 граммов сушеных грибов;

– 2 репчатые луковицы;

– сливочное масло;

– черный молотый перец – по вашему вкус;

– соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

Смешайте в миске муку, яйца, щепотку соли и воду. Замесите тесто. Если липнет к рукам – добавьте муки; если слишком густое – воды.

Тонко раскатайте тесто и стаканом вырежьте кружочки для вареников.

Сушеные грибы запарьте кипятком и оставьте набухнуть.

Грибы тщательно промойте, отварите в воде и измельчите.

Поджарьте на сковородке со сливочным маслом две испеченные и порубленные луковицы. Добавьте туда же грибы.

Приправьте начинку специями и перемешайте.

Начините кружочки теста грибами с луком и плотно защипните края.

Отправьте вареники в кипящую подсоленную воду и варите 3 минуты.

Готовые вареники сцедите и подавайте к столу, щедро заправив сливочным маслом.

Приятного аппетита!

И пусть вас не удивляют некоторые сочетания ингредиентов. Так готовили наши бабушки и прабабушки. Давайте же возрождать древние украинские рецепты на современных кухнях!