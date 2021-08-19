Вареники – ситна страва з тонкого тіста та начинки. Їх варять у киплячій підсоленій воді й подають зі сметаною, шкварками або просто з вершковим маслом та цукром.
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Походження назви та популярні начинки
Назва страви походить від способу її приготування: вареники варять. Наші предки начиняли цих "пузанців" будь-чим: м'ясом (коли Бог посилав), а частіше – капустою, товченим горохом, квасолею (такі начинки були дуже популярні на Харковщині). Улітку – полуницями, чорницями, вишнями.
А вареники з "піском" вам доводилося коли-небудь куштували? М-м-м… На Чернігівщині та Полтавщині "пісок" – дуже популярна начинка! Із сала витоплюють шварки, притрушуючи їх борошном, щоб воно вбирало в себе жир. Шварки виходять хрусткими та розсипчастими – звідси й така назва.
Вареники / Фото Ukraine is
На Західній Україні популярні вареники з картоплею, квашеною капустою та грибами, а також із сиром. Подають їх, рясно поливши розтопленим вершковим маслом, зі смаженою цибулькою, сметаною або шкварками.
На варениках ворожать, вареники увічнюють
До Різдва готують гадальні вареники, ховаючи в них дрібні монетки, мак або сіль. Которій дівчині трапиться горошина чорного перцю, та незабаром вийде заміж.
Українці так шанують вареники, що встановили улюбленій страві пам’ятник. Стоїть він у Черкасах, а створив його заслужений скульптор і художник України Іван Фізер.
Пам'ятник варенику в Черкасах, 2006 рік / Фото Гуру
Перед Днем Незалежності України редакція Смачно 24 підготувала кілька цікавих вареничних варіацій за давніми рецептами, зібраними й збереженими для вас Ольгою Франко.
Вареники з капустою та оселедцем
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
Вареники / Фото Shutterstock
- Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.
- Із борошна, яєць, дрібки солі та води замісіть у мисці тісто. Якщо воно липне до рук – підсипте ще борошна; якщо вийшло загусте – долийте трохи води.
- Розкачайте тісто в тоненький пласт й за допомогою склянки виріжте з нього кружальця.
- Для начинки квашену капусту відцідіть від зайвого соку та посічіть ножем.
- Наріжте варені гриби й філе оселедця.
- Ріпчасту цибулю наріжте дрібними кубиками й обсмажте на сковорідці з олією.
- З'єднайте квашену капусту, гриби, цибулю та оселедець і перемішайте.
- Додайте до начинки спецій на свій смак.
- Викладіть начинку в центр вирізаних із тіста кружечків і щільно защипніть краї.
- Обережно опустіть вареники в підсолений окріп і варіть їх 3 – 4 хвилини.
- Готові вареники викладіть на таріль, заправте вершковим маслом та шкварками і подавайте до столу.
Смачного!
Вареники з ягодами
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Вареники з чорною смородиною / Фото Кухар
Приготування:
- Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте в мисці борошно, яєчний білок або ціле яйце, дрібку солі та воду. Замісіть тісто. Якщо воно зарідке й липне до рук – досипте ще борошна; якщо загусте – линіть води.
- Тоненько розкачайте тісто й за допомогою склянки виріжте з нього кружальця.
- Сформуйте вареники: викладіть ягоди на кружальця, посипте цукром і, змастивши краї яєчним білком (щоб при варінні не розклеїлися), ретельно їх защипніть.
- Опустіть вареники з ягодами в окріп і варіть протягом 3 хвилин.
- Готові вареники подавайте до столу зі сметаною та цукром.
Смачного!
Вареники з повидлом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 5
Вареники з вишневим повидлом / Фото Гастроном
Приготування:
- Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте в мисці борошно, яйця, дрібку солі та воду. Замісіть тісто. Якщо вийшло рідке й липне до рук – додайте ще борошна; якщо загусте – води.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт і склянкою виріжте з нього кружальця.
- Сформуйте вареники, начинивши їх повидлом і ретельно защипнувши краї.
- Відваріть їх у киплячій воді. (Будуть готові за 2 – 3 хвилини.)
- Вийміть вареники з окропу й подавайте з вершковим маслом, цукром та сметаною.
Смачного!
Вареники із сушеними грибами
- Час: 120 хвилин
- Порції: 6
Вареники з грибами / Фото 1000 меню
Приготування:
- Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте в мисці борошно, яйця, дрібку солі та воду. Замісіть тісто. Якщо липне до рук – додайте борошна; якщо загусте – води.
- Тонко розкачайте тісто й склянкою виріжте кружальця для вареників.
- Сушені гриби запарте окропом і залиште набухнути.
- Гриби ретельно промийте, відваріть у воді та подрібніть.
- Підсмажте на сковорідці з вершковим маслом дві спечені та посічені цибулини. Додайте туди ж гриби.
- Присмачте начинку спеціями й перемішайте.
- Начиніть кружальця тіста грибами з цибулею й щільно защипніть краї.
- Відправте вареники до киплячої підсоленої води й варіть 3 хвилини.
- Готові вареники зцідіть і подавайте до столу, щедро заправивши вершковим маслом.
Смачного!
І нехай вас не дивують деякі поєднання інгредієнтів. Так готували наші бабусі й прабабусі. Нумо відновлювати давні українські рецепти на сучасних кухнях!