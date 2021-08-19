Вареники – ситна страва з тонкого тіста та начинки. Їх варять у киплячій підсоленій воді й подають зі сметаною, шкварками або просто з вершковим маслом та цукром.

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Походження назви та популярні начинки

Назва страви походить від способу її приготування: вареники варять. Наші предки начиняли цих "пузанців" будь-чим: м'ясом (коли Бог посилав), а частіше – капустою, товченим горохом, квасолею (такі начинки були дуже популярні на Харковщині). Улітку – полуницями, чорницями, вишнями.

А вареники з "піском" вам доводилося коли-небудь куштували? М-м-м… На Чернігівщині та Полтавщині "пісок" – дуже популярна начинка! Із сала витоплюють шварки, притрушуючи їх борошном, щоб воно вбирало в себе жир. Шварки виходять хрусткими та розсипчастими – звідси й така назва.

Вареники / Фото Ukraine is

На Західній Україні популярні вареники з картоплею, квашеною капустою та грибами, а також із сиром. Подають їх, рясно поливши розтопленим вершковим маслом, зі смаженою цибулькою, сметаною або шкварками.

На варениках ворожать, вареники увічнюють

До Різдва готують гадальні вареники, ховаючи в них дрібні монетки, мак або сіль. Которій дівчині трапиться горошина чорного перцю, та незабаром вийде заміж.

Українці так шанують вареники, що встановили улюбленій страві пам’ятник. Стоїть він у Черкасах, а створив його заслужений скульптор і художник України Іван Фізер.



Пам'ятник варенику в Черкасах, 2006 рік / Фото Гуру

Перед Днем Незалежності України редакція Смачно 24 підготувала кілька цікавих вареничних варіацій за давніми рецептами, зібраними й збереженими для вас Ольгою Франко.

Вареники з капустою та оселедцем

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6



Вареники / Фото Shutterstock

Інгредієнти для тіста:

– борошно;

– вода;

– сіль;

– яйця.

Інгредієнти для начинки:

– квашена капуста;

– філе оселедця (без кісточок);

– відварені гриби;

– ріпчаста цибуля;

– вершкове масло;

– шкварки.

Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.

Із борошна, яєць, дрібки солі та води замісіть у мисці тісто. Якщо воно липне до рук – підсипте ще борошна; якщо вийшло загусте – долийте трохи води.

Розкачайте тісто в тоненький пласт й за допомогою склянки виріжте з нього кружальця.

Для начинки квашену капусту відцідіть від зайвого соку та посічіть ножем.

Наріжте варені гриби й філе оселедця.

Ріпчасту цибулю наріжте дрібними кубиками й обсмажте на сковорідці з олією.

З'єднайте квашену капусту, гриби, цибулю та оселедець і перемішайте.

Додайте до начинки спецій на свій смак.

Викладіть начинку в центр вирізаних із тіста кружечків і щільно защипніть краї.

Обережно опустіть вареники в підсолений окріп і варіть їх 3 – 4 хвилини.

Готові вареники викладіть на таріль, заправте вершковим маслом та шкварками і подавайте до столу.

Смачного!

Вареники з ягодами

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4



Вареники з чорною смородиною / Фото Кухар

Інгредієнти для тіста:

– борошно;

– вода;

– сіль;

– ячний білок.

Для начинки:

– улюблені ягоди;

– цукор;

– яєчний білок;

– сметана.

Приготування:

Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.

Змішайте в мисці борошно, яєчний білок або ціле яйце, дрібку солі та воду. Замісіть тісто. Якщо воно зарідке й липне до рук – досипте ще борошна; якщо загусте – линіть води.

Тоненько розкачайте тісто й за допомогою склянки виріжте з нього кружальця. Сформуйте вареники: викладіть ягоди на кружальця, посипте цукром і, змастивши краї яєчним білком (щоб при варінні не розклеїлися), ретельно їх защипніть. Опустіть вареники з ягодами в окріп і варіть протягом 3 хвилин. Готові вареники подавайте до столу зі сметаною та цукром.

Смачного!

Вареники з повидлом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 5



Вареники з вишневим повидлом / Фото Гастроном

Інгредієнти для тіста:

– борошно;

– вода;

– сіль;

– яйця.

Для начинки:

– повидло;

– цукор;

– вершкове масло;

– сметана.

Приготування:

Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.

Змішайте в мисці борошно, яйця, дрібку солі та воду. Замісіть тісто. Якщо вийшло рідке й липне до рук – додайте ще борошна; якщо загусте – води.

Розкачайте тісто в тонкий пласт і склянкою виріжте з нього кружальця.

Сформуйте вареники, начинивши їх повидлом і ретельно защипнувши краї. Відваріть їх у киплячій воді. (Будуть готові за 2 – 3 хвилини.) Вийміть вареники з окропу й подавайте з вершковим маслом, цукром та сметаною.

Смачного!

Вареники із сушеними грибами

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 6



Вареники з грибами / Фото 1000 меню

Інгредієнти для тіста:

– борошно;

– вода;

– сіль;

– яйця.

Для начинки:

– 150 грамів сушених грибів;

– 2 ріпчасті цибулини;

– вершкове масло;

– чорний мелений перець – на ваш смак;

– сіль на ваш смак.

Приготування:

Ретельно просійте борошно крізь сито, щоб не було грудочок.

Змішайте в мисці борошно, яйця, дрібку солі та воду. Замісіть тісто. Якщо липне до рук – додайте борошна; якщо загусте – води.

Тонко розкачайте тісто й склянкою виріжте кружальця для вареників.

Сушені гриби запарте окропом і залиште набухнути. Гриби ретельно промийте, відваріть у воді та подрібніть. Підсмажте на сковорідці з вершковим маслом дві спечені та посічені цибулини. Додайте туди ж гриби. Присмачте начинку спеціями й перемішайте.

Начиніть кружальця тіста грибами з цибулею й щільно защипніть краї.

Відправте вареники до киплячої підсоленої води й варіть 3 хвилини. Готові вареники зцідіть і подавайте до столу, щедро заправивши вершковим маслом.

Смачного!

І нехай вас не дивують деякі поєднання інгредієнтів. Так готували наші бабусі й прабабусі. Нумо відновлювати давні українські рецепти на сучасних кухнях!