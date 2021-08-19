Как вареники покорили Украину: история блюда и древние рецепты, собранные Ольгой Франко
Источник:24 канал
О происхождении вареников бытует множество мнений. По одной из версий, они пришли к нам из Польши. (Правда, там их называют пирогами.) По другой – это заимствованное славянами древнее турецкое блюдо дюш-вар. Но если турки начиняют свои дюш-вары только мясом, то украинцы готовят вареники также с ягодами, овощами, квашеной капустой и даже с селедкой!
Вареники – сытное блюдо из тонкого теста и начинки. Их варят в кипящей подсоленной воде и подают со сметаной, шкварками или просто со сливочным маслом и сахаром.
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Происхождение названия и популярные начинки
Название блюда происходит от способа его приготовления: вареники варят. Наши предки начиняли этих "толстиков" чем угодно: мясом (когда Бог посылал), а чаще – капустой, толченым горохом, фасолью (такие начинки были очень популярны в Харьковской области). Летом – клубникой, черникой, вишнями.
А вареники с "песком" вам приходилось когда-нибудь пробовать? М-м-м... На Черниговщине и Полтавщине "песок" – весьма популярная начинка! Из сала вытапливают шкварки, присыпая их мукой, чтобы она впитывала в себя жир. Шкварки получаются хрустящими и рассыпчатыми – отсюда и такое название.
Вареники / Фото Ukraine is
На Западной Украине популярны вареники с картошкой, квашеной капустой и грибами, а также с сыром. Подают их, обильно полив растопленным сливочным маслом, с жареным лучком, сметаной или шкварками.
На варениках гадают, вареники увековечивают
К Рождеству готовят гадательные вареники, пряча в них мелкие монетки, мак или соль. Которой девушке попадется горошина черного перца, та вскоре выйдет замуж.
Украинцы так уважают вареники, что поставили любимому блюду памятник. Стоит он в Черкассах, а создал его заслуженный скульптор и художник Украины Иван Физер.
Памятник варенику в Черкассах, 2006 год / Фото Гуру
Накануне Дня Независимости Украины редакция Смачно 24 подготовила для вас несколько интересных вареничных вариаций по древним рецептам, собранным и сохраненным для вас Ольгой Франко.
Вареники с капустой и селедкой
- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
Вареники / Фото Shutterstock
Ингредиенты для теста:
– мука;
– вода;
– соль;
– яйца.
Ингредиенты для начинки:
– квашеная капуста;
– филе сельди (без косточек);
– отварные грибы;
– репчатый лук;
– сливочное масло;
– шкварки.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Из муки, яиц, щепотки соли и воды замесите в миске тесто. Если оно липнет к рукам – подсыпьте еще муки; если получилось слишком густое – долейте немного воды.
- Раскатайте тесто в тоненький пласт и с помощью стакана вырежьте из него кружочки.
- Для начинки квашеную капусту отожмите от лишнего сока и порубите ножом.
- Нарежьте вареные грибы и филе сельди.
- Репчатый лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковородке с маслом.
- Соедините квашеную капусту, грибы, лук и сельдь и перемешайте.
- Добавьте в начинку специй по своему вкусу.
- Выложите начинку в центр вырезанных из теста кружочков и хорошенько защипните края.
- Осторожно опустите вареники в подсоленный кипяток и варите их 3 – 4 минуты.
- Готовые вареники выложите на блюдо, заправьте сливочным маслом и шкварками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Вареники с ягодами
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Вареники с черной смородиной / Фото Кухар
Ингредиенты для теста:
– мука;
– вода;
– соль;
– ячный белок.
Для начинки:
– любимые ягоды;
– сахар;
– яичный белок;
– сметана.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте в миске муку, яичный белок или целое яйцо, щепотку соли и воду. Замесите тесто. Если оно жидкое и липнет к рукам – досыпьте еще муки; если слишком густое – подлейте воды.
- Тоненько раскатайте тесто и с помощью стакана вырежьте из него кружочки.
- Сформируйте вареники: выложите ягоды на кружочки, посыпьте сахаром и, смазав края яичным белком (чтобы при варке не расклеились), тщательно их защипните.
- Опустите вареники с ягодами в кипяток и варите в течение 3 минут.
- Готовые вареники подавайте к столу со сметаной и сахаром.
Приятного аппетита!
Вареники с повидлом
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 5
Вареники с вишневым повидлом / Фото Гастроном
Ингредиенты для теста:
– мука;
– вода;
– соль;
– яйца.
Для начинки:
– повидло;
– сахар;
– сливочное масло;
– сметана.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте в миске муку, яйца, щепотку соли и воду. Замесите тесто. Если получилось жидковатое и липнет к рукам – добавьте еще муки; если слишком густое – воды.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и стаканом вырежьте из него кружочки.
- Сформуйте вареники, начинив их повидлом и тщательно защипнув края.
- Отварите их в кипящей воде. (Будут готовы через 2 – 3 минуты.)
- Выньте вареники из кипятка шумовкой и подавайте со сливочным маслом, сахаром и сметаной.
Приятного аппетита!
Вареники с сушеными грибами
- Время: 120 минут
- Порции: 6
Вареники с грибами / Фото 1000 меню
Ингредиенты для теста:
– мука;
– вода;
– соль;
– яйца.
Для начинки:
– 150 граммов сушеных грибов;
– 2 репчатые луковицы;
– сливочное масло;
– черный молотый перец – по вашему вкус;
– соль – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Смешайте в миске муку, яйца, щепотку соли и воду. Замесите тесто. Если липнет к рукам – добавьте муки; если слишком густое – воды.
- Тонко раскатайте тесто и стаканом вырежьте кружочки для вареников.
- Сушеные грибы запарьте кипятком и оставьте набухнуть.
- Грибы тщательно промойте, отварите в воде и измельчите.
- Поджарьте на сковородке со сливочным маслом две испеченные и порубленные луковицы. Добавьте туда же грибы.
- Приправьте начинку специями и перемешайте.
- Начините кружочки теста грибами с луком и плотно защипните края.
- Отправьте вареники в кипящую подсоленную воду и варите 3 минуты.
- Готовые вареники сцедите и подавайте к столу, щедро заправив сливочным маслом.
Приятного аппетита!
И пусть вас не удивляют некоторые сочетания ингредиентов. Так готовили наши бабушки и прабабушки. Давайте же возрождать древние украинские рецепты на современных кухнях!