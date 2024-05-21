Вареники с клубникой родом с Полтавщины: как сделать так, чтобы начинка не потекла
21 мая 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Хорошие новости
Вареники – известное в Украине блюдо, у которого никогда не было недостатка в поклонниках. Их можно готовить не только с творогом или картофелем, но и сладкой клубникой.
Такое блюдо отличный повод собрать близких за одним столом. Их можно подавать с медом, сметаной или даже йогуртом.
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Вареники с клубникой
- Время: 45 минут
- Порций: 6
для теста:
– 350 грамм муки;
– 250 миллилитров кефира (теплого);
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 щепотка соли;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста;
для начинки:
– 300 грамм свежей клубники;
для подачи:
– 50 миллилитров меда;
– 50 грамм сливочного масла.
Приготовление:
- Весь секрет этого блюда в эластичном и "крепком" тесте.
- Для его приготовления просейте муку вместе с разрыхлителем, а затем всыпьте сахар и соль.
- Несколькими порциями влейте теплый кефир и начните замешивать тесто. Длиться это должно не менее 5 минут.
- Накройте его пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут.
- Для начинки помойте клубнику и удалите плодоножку.
- Нарежьте ее пополам.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки.
- На середину каждого выкладывайте по 2 половинки ягод.
- Плотно залепите края вареников.
- Смажьте чашу пароварки и выложите туда вареники.
- Варите 10 минут, накрыв крышкой.
- Выкладывайте сваренные вареники на тарелки и добавляйте к ним жидкий мед с маслом.