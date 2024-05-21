Такое блюдо отличный повод собрать близких за одним столом. Их можно подавать с медом, сметаной или даже йогуртом.

К теме Ягоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все

Вареники с клубникой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Весь секрет этого блюда в эластичном и "крепком" тесте.
  2. Для его приготовления просейте муку вместе с разрыхлителем, а затем всыпьте сахар и соль.
  3. Несколькими порциями влейте теплый кефир и начните замешивать тесто. Длиться это должно не менее 5 минут.
  4. Накройте его пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут.
  5. Для начинки помойте клубнику и удалите плодоножку.
  6. Нарежьте ее пополам.
  7. Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки.
  8. На середину каждого выкладывайте по 2 половинки ягод.
  9. Плотно залепите края вареников.
  10. Смажьте чашу пароварки и выложите туда вареники.
  11. Варите 10 минут, накрыв крышкой.
  12. Выкладывайте сваренные вареники на тарелки и добавляйте к ним жидкий мед с маслом.