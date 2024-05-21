Такое блюдо отличный повод собрать близких за одним столом. Их можно подавать с медом, сметаной или даже йогуртом.
К теме Ягоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все
Вареники с клубникой
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Весь секрет этого блюда в эластичном и "крепком" тесте.
- Для его приготовления просейте муку вместе с разрыхлителем, а затем всыпьте сахар и соль.
- Несколькими порциями влейте теплый кефир и начните замешивать тесто. Длиться это должно не менее 5 минут.
- Накройте его пленкой или чистым кухонным полотенцем и дайте отдохнуть 20 минут.
- Для начинки помойте клубнику и удалите плодоножку.
- Нарежьте ее пополам.
- Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте из него кружочки.
- На середину каждого выкладывайте по 2 половинки ягод.
- Плотно залепите края вареников.
- Смажьте чашу пароварки и выложите туда вареники.
- Варите 10 минут, накрыв крышкой.
- Выкладывайте сваренные вареники на тарелки и добавляйте к ним жидкий мед с маслом.