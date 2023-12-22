Начинка удивит всех: давний рецепт идеальных вареников на Рождество
22 декабря 2023, 21:48Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Вареники – традиционное блюдо украинской кухни. Их готовят не только на каждый день, но и на большие праздники, в частности, на Рождество.
Попробуйте слепить вареники с маком, которые даже можно подать на десерт. Ведь они имеют нежное тесто и сладкую и ароматную маковую начинку.
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Вареники с маком на Рождество
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 50 граммов сливочного масла;
– 250 миллилитров молока;
– 2,5 стакана пшеничной муки;
– щепотка соли;
– 4 столовые ложки изюма;
– 150 граммов мака;
– 3 столовые ложки сахара.
Приготовление:
- Для этих вареников вам понадобится заварное тесто. Замесите его предварительно из муки, сливочного масла, молока и соли.
- Чтобы сделать начинку, в глубокую тарелку положите промытый изюм из темного винограда. Залейте его крутым кипятком и оставьте на 5 минут. После этого слейте воду, а изюм обсушите с помощью бумажных полотенец.
- Не горький мак всыпьте в глубокую тарелку и тоже залейте крутым кипятком. Через пол часа слейте жидкость, а мак перетрите через специальную мясорубку трижды.
- Далее в любую глубокую миску отправьте перетертый мак, обсушенные изюм и сахар по вкусу. Тщательно все перемешайте.
- Раскатайте заварное тесто в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра. С помощью специальной формочки или стакана вырежьте из теста кружочки. Обрезки уберите.
- По центру каждого круга выложите по одной чайной ложке маковой начинки. Хорошо залепите вареник. Продолжайте, пока тесто не кончится.
- Доведите кастрюлю воды до кипения, после чего отправьте в нее вареники. Варите примерно 2 минуты с момента поднятия их на поверхность.
- Сваренные вареники положите в миску с растопленным сливочным маслом. Тщательно все перемешайте и выложите на сервировочную тарелку. Задекорируйте готовое блюдо сметаной и ягодами. Заметьте, что эти вареники не постные, поэтому их не следует готовить именно в Сочельник.