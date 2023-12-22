Спробуйте цьогоріч зліпити вареники з маком, які навіть можна подати на десерт. Адже вони мають ніжне тісто й солодку та ароматну макову начинку.
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Вареники з маком на Різдво
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Для цих вареників вам знадобиться заварне тісто. Замісіть його заздалегідь з борошна, вершкового масла, молока та солі.
- Щоб зробити начинку, в глибоку тарілку покладіть промиті родзинки з темного винограду. Залийте їх окропом і залиште на 5 хвилин. Після цього злийте воду, а родзинки обсушіть за допомогою паперових рушників.
- Негіркий мак всипте в глибоку тарілку і теж залийте окропом. Через пів години злийте рідину, а мак перетріть через спеціальну м'ясорубку тричі.
- Далі у будь-яку глибоку миску відправте перетертий мак, обсушені родзинки та цукор до смаку. Ретельно все перемішайте.
- Розкачайте заварне тісто в пласт завтовшки 2 – 3 міліметри. За допомогою спеціальної формочки або склянки виріжте з тіста кружечки. Обрізки заберіть.
- По центру кожного кола викладіть по одній чайній ложці макової начинки. Добре заліпіть вареник. Продовжуйте, поки тісто не закінчиться.
- Доведіть каструлю води до кипіння, після чого відправте в неї вареники. Варіть приблизно 2 хвилини з моменту підняття їх на поверхню.
- Зварені вареники покладіть у миску з розтопленим вершковим маслом. Ретельно все перемішайте і викладіть на сервірувальну тарілку. Задекоруйте готову страву сметаною та ягодами. Зауважте, що ці вареники не пісні, тому їх не слід готувати саме на Святвечір.