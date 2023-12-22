Спробуйте цьогоріч зліпити вареники з маком, які навіть можна подати на десерт. Адже вони мають ніжне тісто й солодку та ароматну макову начинку.

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Вареники з маком на Різдво

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 50 грамів вершкового масла;

– 250 мілілітрів молока;

– 2,5 склянки пшеничного борошна;

– дрібка солі;

– 4 столові ложки родзинок;

– 150 грамів маку;

– 3 столові ложки цукру.

Приготування:

Для цих вареників вам знадобиться заварне тісто. Замісіть його заздалегідь з борошна, вершкового масла, молока та солі. Щоб зробити начинку, в глибоку тарілку покладіть промиті родзинки з темного винограду. Залийте їх окропом і залиште на 5 хвилин. Після цього злийте воду, а родзинки обсушіть за допомогою паперових рушників. Негіркий мак всипте в глибоку тарілку і теж залийте окропом. Через пів години злийте рідину, а мак перетріть через спеціальну м'ясорубку тричі. Далі у будь-яку глибоку миску відправте перетертий мак, обсушені родзинки та цукор до смаку. Ретельно все перемішайте. Розкачайте заварне тісто в пласт завтовшки 2 – 3 міліметри. За допомогою спеціальної формочки або склянки виріжте з тіста кружечки. Обрізки заберіть. По центру кожного кола викладіть по одній чайній ложці макової начинки. Добре заліпіть вареник. Продовжуйте, поки тісто не закінчиться. Доведіть каструлю води до кипіння, після чого відправте в неї вареники. Варіть приблизно 2 хвилини з моменту підняття їх на поверхню. Зварені вареники покладіть у миску з розтопленим вершковим маслом. Ретельно все перемішайте і викладіть на сервірувальну тарілку. Задекоруйте готову страву сметаною та ягодами. Зауважте, що ці вареники не пісні, тому їх не слід готувати саме на Святвечір.

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