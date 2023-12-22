Попробуйте слепить вареники с маком, которые даже можно подать на десерт. Ведь они имеют нежное тесто и сладкую и ароматную маковую начинку.

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Вареники с маком на Рождество

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 50 граммов сливочного масла;

– 250 миллилитров молока;

– 2,5 стакана пшеничной муки;

– щепотка соли;

– 4 столовые ложки изюма;

– 150 граммов мака;

– 3 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Для этих вареников вам понадобится заварное тесто. Замесите его предварительно из муки, сливочного масла, молока и соли. Чтобы сделать начинку, в глубокую тарелку положите промытый изюм из темного винограда. Залейте его крутым кипятком и оставьте на 5 минут. После этого слейте воду, а изюм обсушите с помощью бумажных полотенец. Не горький мак всыпьте в глубокую тарелку и тоже залейте крутым кипятком. Через пол часа слейте жидкость, а мак перетрите через специальную мясорубку трижды. Далее в любую глубокую миску отправьте перетертый мак, обсушенные изюм и сахар по вкусу. Тщательно все перемешайте. Раскатайте заварное тесто в пласт толщиной 2 – 3 миллиметра. С помощью специальной формочки или стакана вырежьте из теста кружочки. Обрезки уберите. По центру каждого круга выложите по одной чайной ложке маковой начинки. Хорошо залепите вареник. Продолжайте, пока тесто не кончится. Доведите кастрюлю воды до кипения, после чего отправьте в нее вареники. Варите примерно 2 минуты с момента поднятия их на поверхность. Сваренные вареники положите в миску с растопленным сливочным маслом. Тщательно все перемешайте и выложите на сервировочную тарелку. Задекорируйте готовое блюдо сметаной и ягодами. Заметьте, что эти вареники не постные, поэтому их не следует готовить именно в Сочельник.

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