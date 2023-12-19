Не только с картофелем и капустой: какие вареники можно приготовить на Рождество – давний рецепт
19 декабря 2023, 22:01Читати новину українською
Источник:Shuba
Одним из 12 традиционных блюд на Рождество являются вареники. Однако не спешите делать их с картофелем или капустой – есть лучший вариант.
Речь идет о варениках с маком по старинному рецепту из Сумщины. Однако если вы строго соблюдаете пост, то подождите с приготовлением до 25 декабря, ведь в состав теста входят молоко и яйца.
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Рецепт вареников с маком
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты для теста:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 500 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– половина чайной ложки соли;
– половина чайной ложки соды;
– 1 столовая ложка масла.
Начинка:
– 200 граммов мака;
– сахар по вкусу.
Приготовление:
- Сухой мак залейте крутым кипятком, чтобы вода покрывала его на 2 пальца. Оставьте на 40 – 60 минут, после чего слейте всю воду. Взбейте мак блендером или разотрите его в ступке. Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- В глубокую миску высыпьте горкой муку. Сделайте углубление и влейте туда одно яйцо. Все хорошо смешайте.
- Добавьте соль, гашенную уксусом соду, немного молока и снова вымешайте. Далее влейте молоко небольшими порциями, не переставая вымешивать. Тесто должно стать на ощупь гладким.
- Раскатайте тесто скалкой. Стаканом вырежьте кружочки, начините их маковой начинкой и хорошо залепите края.
- Отварите вареники в большой кастрюле с кипящей водой. Проваривайте минуту-две после того, как они всплывут на поверхность.
- Подавайте готовое блюдо с домашней сметаной или любимым вареньем.