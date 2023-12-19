Мовиться про вареники з маком за старовинним рецептом зі Сумщини. Проте якщо ви суворо дотримуєтеся посту, то зачекайте з приготуванням до 25 грудня, адже до складу тіста входять молоко і яйця.

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Рецепт вареників з маком

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Сухий мак залийте окропом, щоб вода покривала його на 2 пальці. Залиште на 40 – 60 хвилин, після чого злийте всю воду. Збийте мак блендером або розітріть його в ступці. Додайте цукор і добре вимішайте.
  2. У глибоку миску висипте гіркою борошно. Зробіть заглиблення і влийте туди одне яйце. Все добре змішайте.
  3. Додайте сіль, гашену оцтом соду, трохи молока і знову вимішайте. Далі влийте молоко невеликими порціями, не припиняючи вимішувати. Тісто повинне стати на дотик гладеньким.
  4. Розкачайте тісто качалкою. Склянкою виріжте кружальця, начиніть їх маковою начинкою й добре заліпіть краї.
  5. Відваріть вареники у великій каструлі з киплячою водою. Проварюйте хвилину-дві після того, як вони спливуть на поверхню.
  6. Подавайте готову страву з домашньою сметаною або улюбленим варенням.