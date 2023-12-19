Мовиться про вареники з маком за старовинним рецептом зі Сумщини. Проте якщо ви суворо дотримуєтеся посту, то зачекайте з приготуванням до 25 грудня, адже до складу тіста входять молоко і яйця.
Варто спробувати Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята
Рецепт вареників з маком
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Сухий мак залийте окропом, щоб вода покривала його на 2 пальці. Залиште на 40 – 60 хвилин, після чого злийте всю воду. Збийте мак блендером або розітріть його в ступці. Додайте цукор і добре вимішайте.
- У глибоку миску висипте гіркою борошно. Зробіть заглиблення і влийте туди одне яйце. Все добре змішайте.
- Додайте сіль, гашену оцтом соду, трохи молока і знову вимішайте. Далі влийте молоко невеликими порціями, не припиняючи вимішувати. Тісто повинне стати на дотик гладеньким.
- Розкачайте тісто качалкою. Склянкою виріжте кружальця, начиніть їх маковою начинкою й добре заліпіть краї.
- Відваріть вареники у великій каструлі з киплячою водою. Проварюйте хвилину-дві після того, як вони спливуть на поверхню.
- Подавайте готову страву з домашньою сметаною або улюбленим варенням.