Таке поєднання точно вразить вас та ваших близьких. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей рецепт.
Буде смачно Справжня ягідна насолода: рецепт сирників з казковим малиновим соусом
Вареники з полуницею та моцарелою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як приготувати полуничні вареники: відео
Приготування:
- Перебийте полуницю з водою блендером до стану пюре. Доведіть в сотейнику або на пательні до кипіння.
- Гарячу суміш додайте до борошна. Туди ж покладіть масло та сметану.
- Гарно вимішайте тісто, загорніть в харчову плівку та дайте відпочити 15 хвилин.
- Розкачайте тісто товщиною приблизно 2 – 3 міліметри, виріжте склянкою кружечки та начиніть їх полуницею, базиліком, моцарелою та цукром.
- Варіть вареники 7 – 8 хвилин до готовності. Перед подачею прикрасьте полуницею.