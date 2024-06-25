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Вареники з полуницею та моцарелою

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати полуничні вареники: відео

Приготування:

  1. Перебийте полуницю з водою блендером до стану пюре. Доведіть в сотейнику або на пательні до кипіння.
  2. Гарячу суміш додайте до борошна. Туди ж покладіть масло та сметану.
  3. Гарно вимішайте тісто, загорніть в харчову плівку та дайте відпочити 15 хвилин.
  4. Розкачайте тісто товщиною приблизно 2 – 3 міліметри, виріжте склянкою кружечки та начиніть їх полуницею, базиліком, моцарелою та цукром.
  5. Варіть вареники 7 – 8 хвилин до готовності. Перед подачею прикрасьте полуницею.