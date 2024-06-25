Вы должны это попробовать: готовим необыкновенные клубничные вареники с моцареллой

25 июня 2024, 21:57
Читати новину українською

Источник:

pava_vb

Многие украинцы просто обожают вареники с клубникой. Однако мало кто знает, что с моцареллой и базиликом они станут еще вкуснее.

Такое сочетание точно поразит вас и ваших близких. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

Будет вкусно Настоящее ягодное наслаждение: рецепт сырников со сказочным малиновым соусом

Вареники с клубникой и моцареллой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 80 миллилитров воды;
– 200 граммов клубники;
– 50 граммов масла;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 500 граммов муки.
Начинка:
– 200 граммов моцареллы;
– 30 граммов базилика;
– 300 граммов клубники;
– 60 граммов сахара.

Смотрите, как приготовить клубничные вареники: видео

Приготовление:

  1. Перебейте клубнику с водой блендером до состояния пюре. Доведите в сотейнике или на сковороде до кипения.
  2. Горячую смесь добавьте к муке. Туда же положите масло и сметану.
  3. Хорошо вымешайте тесто, заверните в пищевую пленку и дайте отдохнуть 15 минут.
  4. Раскатайте тесто толщиной примерно 2 – 3 миллиметра, вырежьте стаканом кружочки и начините их клубникой, базиликом, моцареллой и сахаром.
  5. Варите вареники 7 – 8 минут до готовности. Перед подачей украсьте клубникой.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические оладьи с клубничным соусом.
Автор: Ольга Котів