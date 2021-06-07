Вареники с клубникой: простой рецепт сладкого десерта

Если вы хотите приготовить для своих родных оригинальное блюдо на ужин. Мы подготовили для вас простой рецепт сладких вареников с клубникой.

Вареники – один из символов украинской национальной кухни. Их готовят из пресного теста с добавлением начинки из мяса, овощей, грибов или творога. Также в блюдо добавляют сезонные фрукты и ягоды.

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К вашему вниманию простой рецепт пышных и ароматных вареников с клубникой, которые вы легко приготовите дома. Для того чтобы начинка вареников не разваривалась – добавьте крахмал с сахаром, который впитает клубничный сок.

Готовые вареники подавайте с йогуртом, сметаной или сгущенкой. Мы уверены, что сладкий десерт понравится детям и взрослым.

Рецепт вареников с клубникой

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 155 ккал

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.

– 500 граммов свежей клубники;– 320 граммов муки;– 2 яйца;– 1 стакан кефира;– 2 столовые ложки растительного масла;– 120 граммов сахара;– 1 чайная ложка крахмала;– сливочное масло 82%;– сметана 15 – 25%;– щепотка соды.– щепотка соли.

Процесс просеивания муки / Фото Pexels

В миске смешайте яйца с солью, добавьте кефир, соду, перемешайте до однородной консистенции. В два этапа – добавьте муку, масло, перемешайте. Замесите эластичное тесто, оставьте на десять минут.

Тесто/ Фото Unsplash

Для приготовления начинки тщательно помойте клубнику, очистите от листьев, нарежьте ломтиками, выложите в миску. Отдельно в миске соедините крахмал с сахаром.

Свежая почищенная клубника / Фото Unsplash

Разделите тесто на две части, раскатайте лепешки.

Лепешка из теста/ Фото Unsplash​

С помощью кухонного кольца вырежьте кружочки из теста. В середину выложите ломтики клубники, добавьте сахар с крахмалом.

Кружочки из теста для вареников / Фото Unsplash

Сформируйте вареники, закрепите края, выложите на доску и посыпьте мукой.

Вареники/ Фото Pexels

Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения, добавьте соль, выложите вареники, варите в течение 7 минут до готовности. Сцедите воду.

Отваренные вареники с клубникой/ Фото Freepik