Вареники — один із символів української національної кухні. Їх готують з прісного тіста та додаванням начинки з м'яса, овочів, грибів та сиру. Також у страву додають сезонні фрукти та ягоди.

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До вашої уваги простий рецепт пишних та ароматних вареників з полуницею, які ви легко приготуєте вдома. Для того, щоб начинка вареників не розварювалась – додайте крохмаль з цукром, який вбере полуничний сік.

Готові вареники подавайте з йогуртом, сметаною або згущеним молоком. Ми впевнені, що солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.

Рецепт вареників з полуницею

Час: 30 – 35 хвилин

30 – 35 хвилин Порції: 2 – 4

2 – 4 Калорійність на 100 грамів: 155 ккал

Інгредієнти:

– 500 грамів свіжої полуниці;

– 320 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 1 склянка кефіру;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 120 грамів цукру;

– 1 чайна ложка крохмалю;

– вершкове масло 82%;

– сметана 15 – 25%;

– дрібка соди;

– дрібка солі.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

Процес просіювання борошна/ Фото Pexels

У мисці змішайте яйця з сіллю, додайте кефір, соду, перемішайте до однорідної консистенції. У два етапи -- додайте борошно, олію, перемішайте. Замісіть еластичне тісто, залиште на десять хвилин.

Тісто для вареників/ Фото Unsplash

Для приготування начинки ретельно помийте полуницю, почистіть від листочків, наріжте скибочками, викладіть у миску. Окремо у мисці з'єднайте крохмаль з цукром.

Свіжа почищена полуниця/ Фото Unsplash

Розділіть тісто на дві частини, розкатайте коржики.

Коржик з тіста / Фото Unsplash

За допомогою кухонного кільця виріжте кружечки з тіста. В середину викладіть скибочки полуниці, додайте цукор з крохмалем.

Кружечки з тіста для вареників/Фото Unsplash

Сформуйте вареники, закріпіть краю, викладіть на дошку і посипте борошном.

Вареники / Фото Pexels

Поставте на вогонь каструлю з водою, доведіть до кипіння, додайте сіль, викладіть вареники, варіть протягом 7 хвилин до готовності. Зцідіть воду.

Відварені вареники з полуницею / Фото Freepik