Вареники — один із символів української національної кухні. Їх готують з прісного тіста та додаванням начинки з м'яса, овочів, грибів та сиру. Також у страву додають сезонні фрукти та ягоди.
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До вашої уваги простий рецепт пишних та ароматних вареників з полуницею, які ви легко приготуєте вдома. Для того, щоб начинка вареників не розварювалась – додайте крохмаль з цукром, який вбере полуничний сік.
Готові вареники подавайте з йогуртом, сметаною або згущеним молоком. Ми впевнені, що солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.
Рецепт вареників з полуницею
- Час: 30 – 35 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 155 ккал
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
Процес просіювання борошна/ Фото Pexels
- У мисці змішайте яйця з сіллю, додайте кефір, соду, перемішайте до однорідної консистенції.
- У два етапи -- додайте борошно, олію, перемішайте.
- Замісіть еластичне тісто, залиште на десять хвилин.
Тісто для вареників/ Фото Unsplash
- Для приготування начинки ретельно помийте полуницю, почистіть від листочків, наріжте скибочками, викладіть у миску. Окремо у мисці з'єднайте крохмаль з цукром.
Свіжа почищена полуниця/ Фото Unsplash
- Розділіть тісто на дві частини, розкатайте коржики.
Коржик з тіста / Фото Unsplash
- За допомогою кухонного кільця виріжте кружечки з тіста. В середину викладіть скибочки полуниці, додайте цукор з крохмалем.
Кружечки з тіста для вареників/Фото Unsplash
- Сформуйте вареники, закріпіть краю, викладіть на дошку і посипте борошном.
Вареники / Фото Pexels
- Поставте на вогонь каструлю з водою, доведіть до кипіння, додайте сіль, викладіть вареники, варіть протягом 7 хвилин до готовності. Зцідіть воду.
Відварені вареники з полуницею / Фото Freepik
- Викладіть готові вареники у тарілку, додайте вершкове масло, сметану. Подавайте гарячими. Смачного!